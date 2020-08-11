Минэкономики спрогнозировало падение экспорта пшеницы до 17 миллионов тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в прогнозном балансе рынка зерновых предусматривает экспорт пшеницы в 2020/21 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,2 млн тонн.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Провел еженедельное совещание с профильными ассоциациями – представили прогнозный баланс рынка зерновых, который предполагает экспорт пшеницы 17,2 млн тонн. И переходные остатки 1,7 млн тонн в 2020/21 МГ", – сообщил заместитель министра.

Высоцкий отметил, что на заседании штаба по развитию орошения договорились возобновить работу координационного совета по развитию орошения.

Кроме этого, заместитель министра обсудил с Госстатом необходимость внесения изменений в статистическую отчетность по посевным площадям сельскохозяйственных культур с 2022 года.

"Договорились обсудить с отраслью предложения и предоставить финализированный проект Госстата до конца сентября 2020 года", – сообщил Высоцкий.

Как сообщалось, по данным Таможенной службы, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ, в том числе 20,5 млн тонн пшеницы.