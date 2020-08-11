"Укрзализныця" ожидает падения прибыли по итогам года почти до нуля

"Укрзализныця" в 2020 году планирует получить 0,07 млн грн чистой прибыли по сравнению с 2,99 млрд грн в 2019 году при сокращении выручки на 1,1% – до 89,34 млрд грн.

Соответствующие показатели предусматривает утвержденный правительством финплан компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уменьшение чистой прибыли вызвано ростом убытка от операционных курсовых разниц за счет роста курса доллара по отношению к гривне (более 7,9 млрд грн) и уменьшением объемов перевозок: на 4,8% – грузовых и на 52,1% – пассажирских", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Поквартально план предусматривает убыток в первом и втором кварталах – соответственно 6,96 млрд грн и 4,23 млрд грн, с выходом на чистую прибыль в третьем и четвертом кварталах – соответственно 1,92 млрд грн и 9,27 млрд грн.

Согласно финплану, EBITDA "Укрзализныци" в этом году должна вырасти на 5% – до 18,19 млрд грн, а капитальные инвестиции на 18,1% – до 12,64 млрд грн.

Наблюдательный совет компании сделал предостережения в отношении финплана, указав, в частности, на риски заложенной в нее реализации непрофильных активов на 8 млрд грн, инвестплана за счет средств бюджета и мер по поддержке ликвидности, которые требуют одобрения правительства.

Компания уточняет, что финплан составлен на основании правительственного макропрогноза: падение среднегодового курса гривни до 30 грн/$1, спада ВВП на 4,8% при инфляции 11,6% и росте цен в промышленности на 12%.

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В части грузооборота заложен его спад в транзите на 2,1% – до 14,9 млрд тонно-км, экспорта – на 3,1%, до 78,31 млрд тонно-км и импорта на 14,9%, до 20,14 млрд тонно-км.

Снижение транзита, почти 80% которого формируется в РФ, в пояснительной записке объясняется политикой этой страны, в частности ожидается спад перевозки угля, нефтепродуктов и минудобрений.

"Произошло стремительное снижение объемов перевозок угля из-за несогласования "РЖД" планов на перевозку угля в направлении морских портов Украины. Неофициальный запрет на согласование вышеупомянутых перевозок существует и сейчас", – констатируется в документе.

Согласно ему, российские компании столкнулись с трудностями при поставках коксующегося угля на заводы Европы, в частности "РЖД" блокирует заявки группы "Евраз", а российский уголь в Польшу по территории Украины следует по "избыточному принципу" – основной поток идет через Беларусь.

Помимо того прекратились поставки энергетических газов из-за введения ограничений на транзит по территории России казахских нефтепродуктов в направлении Украины, а основные перевозки калийных удобрений осуществляются через порты РФ, говорится в пояснительной записке.

Сокращение импорта объясняется коронакризисом, в том числе падением поставок угля (ориентировочно на 20%) из-за снижения объемов производства кокса и черных металлов на украинских предприятиях и уменьшения спроса со стороны теплоэнергетиков, особенно после введенной с 1 мая 65-процентной пошлины на импорт угля из РФ за исключениями некоторых марок.

В отношении нефтепродуктов "Укрзализныця" отмечает увеличение импорта, учитывая снижение закупочных цен, однако прогнозирует, что такой рост будет незначительным из-за уменьшения спроса в топливе в условиях карантина.

В структуре экспорта, согласно пояснительной записке, на первом месте останутся перевозки железной руды, поставки которой за четыре месяца текущего года увеличились на 12%, а на втором – зерновые грузы. По мнению компании, экспорт агропродукции будет достаточно стабильным, в то же время она указала на существенное падение экспорта соли как из-за низкого спроса в связи с аномально теплой зимой, так и по причине низкой конкурентоспособности на рынке.

Гендиректор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак в колонке на The Page подверг критике ряд показателей финплана, считая завышенными отдельные расходы "Укрзализныци". В частности, он указал на планируемую закупку 237,7 тыс. тонн дизтоплива (на 13,4% меньше, чем в 2019 году) по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС), что на 2% выше, чем в 2019 году, и существенно выше текущих рыночных цен. По мнению Гусака, норма потребления дизельного топлива "Укрзализныци" – 53,7 кг на 10 тыс. тонно-км брутто – хоть и ниже на 4,2% показателя пришлого года, но примерно вдвое выше показателей в России и Казахстане.

Представитель Федерации работодателей добавил, что похожая ситуация и с нормами потребления электроэнергии, а ее закупка в объеме 3,352 млрд кВт-ч (на 12,3% меньше, чем в 2019 году) заложена по цене 2,155 грн/кВт-ч, что также существенно выше цены на рынке.