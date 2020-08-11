Кабмин готовится закрепить монополию на рынке торговли сигаретами

Кабинет министров планирует создать Национального оператора на рынке табачных изделий, критериям отбора которого фактически соответствует только ООО "Тэдис Украина", неоднократно оштрафованное Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило по запросу объединения "Лига антитраста", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Разработанный министерством проект распоряжения предусматривает запуск пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий". Его задачами указаны обычные в таких случаях цели – усиление контроля за уклонением от уплаты налогов на рынке, контрабандой и контрафактом, нелегальным производством, выполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС об усиление контроля за оборотом табачных изделий.

В проекте распоряжения указано, что Национальным оператором может быть любое юридическое лицо любой формы собственности, которое будет отвечать установленным Кабмином критериям отбора оператора, изложенным в Порядке реализации пилотного проекта.

Как отмечают в "Лиге антитраста", этот проект является приложением к правительственному распоряжению, но в отдельных пунктах ему противоречит.

Например, в проекте распоряжения указано, что пилотный проект планируется запустить с 1 сентября и он будет продолжаться 16 месяцев. А уже в условиях указано, что Национальный оператор осуществляет свои функции не менее пяти лет с момента принятия этого правительственного документа.

Среди других требований к будущему оператору наличие:

лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;

не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на ринке Украины;

не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. В течение этого срока оператор должен владеть по крайней мере одним складом в каждой области, способным обеспечить 10-дневную потребность в табачных изделиях;

пятилетнего опыта работы на рынке более половины руководящего состава;

по крайней мере 50% работников логистического и IТ-направления с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track&Trace), а также по крайней мере пять лет опыта применения таких систем самой компанией;

в течение последних трех лет иметь статус крупного налогоплательщика (согласно Налоговому кодексу) и статус крупного предприятия (согласно Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводить независимый аудит финансовой отчетности, отсутствие налогового долга.

По данным "Лиги антитраста", перечисленным критериям отбора соответствует только действующий монополист "Тэдис Украина", поэтому речь идет о закреплении на пять лет монополии частной компании в качестве оператора оптовых продаж сигарет.

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Как сообщалось, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета "Тэдиса".

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.