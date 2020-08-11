Денежная масса в июле выросла на 56 миллиардов, – Нацбанк

Денежная масса в июле 2020 года возросла на 3,6% – до 1 трлн 668,1 млрд грн, тогда как на начало месяца она составляла 1 трлн 612,42 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% – до 548,91 млрд грн.

В то же время денежные средства в обращении вне банков (M0) в июле выросли на 3% – до 462,2 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 3,8% – до 1 трлн 202,73 млрд грн, в частности в национальной валюте вырос на 2,4% (до 713,85 млрд грн), а в иностранной валюте – на 5,8% (до 488,88 млрд грн).

Кредитный портфель банков в июле вырос на 2,1% – до 1 трлн 12,58 млрд грн, в том числе в гривне – на 0,7% (до 610,84 млрд грн), а в иностранной валюте – на 4,3% (до 401,74 млрд грн).

Чистые международные резервы за июль увеличились всего на 0,1% – до $17,52 млрд.

Как сообщалось, в июне 2020 года денежная масса в Украине выросла на 2,2%, денежная база – на 2,5%, в том числе М0 – на 3,1%. Депозитный портфель банков за июнь увеличился на 1,8%, а кредитный – на 0,1%.

Согласно данным в инфляционном отчете центробанка, в июле регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 7,5% (в апрельском прогнозе) до 20,7% и денежной массы – с 3,5% до 19,5%.