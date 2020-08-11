Ферросплавный завод Коломойского объявил о снижении производства из-за отсутствия спроса

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) запланировал в августе текущего года снижение объемов выпуска продукции на 33,4% по сравнению с предыдущим месяцем – до 35 тыс. тонн из-за отсутствия сбыта.

Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов со ссылкой на состоявшееся 4 августа оперативное совещание генерального директора НЗФ Владимира Куцина с руководителями структурных подразделений, передает БизнесЦензор.

И.о. начальника ПТО Вадим Бабуцкий на совещании констатировал, что все подразделения завода плановые задания июля выполнили, однако уровень отгрузки товарных ферросплавов за прошедший месяц более чем вдвое ниже уровня производства.

"В ЦПФ были остановлены четыре печных агрегата, соответственно в работе находятся восемь печей. Общий объем производства товарных ферросплавов в августе составляет 35 тыс. тонн", – сказал Бабуцкий

В свою очередь гендиректор отметил, что в июле по всем показателям завод отработал стабильно.

"Есть только один момент – это увеличение объемов товарной продукции на складе. На данном этапе мы отгружаем вдвое меньше продукции, чем производим. И уже в августе на складах скопилось более месячной нормы произведенной продукции. Мы даже подняли вопрос о строительстве открытых складов под крышей для хранения нашей продукции, потому что перспектива отгрузки не очень радужная. В августе есть предпосылки, что все запланированные 35 тыс. тонн мы сможем реализовать. Но товар на складе как был, так и останется", – отметил Куцин.

По его словам, в планах предприятия - максимальный отказ от услуг подрядных организаций и выполнение необходимых мероприятий собственными силами.

"Я думаю, что подавляющее большинство работ мы сможем выполнить самостоятельно. Там, где нет такой возможности, согласно законодательству, люди будут получать 2/3 тарифа. У сотрудников, работающих по первым сменам, в августе будет дополнительный выходной день с оплатой по 4-дневному графику", – сказал топ-менеджер.

Как сообщилось, НЗФ из-за снижения объемов выпуска продукции отправит часть работников в августе в вынужденные отгулы.

НЗФ в январе-июне текущего годасократил выпуск продукции на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 283,46 тыс. тонн. В том числе в первом полугодии 2020 года НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 24,1% – до 265,25 тыс. тонн, ферромарганца – на 23,8%, до 18,21 тыс. тонн.

НЗФ в 2019 году сократил выпуск продукции на 8,3% по сравнению с 2018 годом – до 723,60 тыс. тонн. При этом завод снизил выпуск силикомарганца на 10,4% – до 659,47 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца – на 8,3%, до 43,46 тыс. тонн. Кроме того, увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% – до 20,67 тыс. тонн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, а также EastOne Виктора Пинчука.