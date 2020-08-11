Скандальный суд отменил решение о введении спецпошлин на дизтопливо из России

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным постановление Кабмина, которым правительство ввело спецпошлину на импорт российского дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на решение суда, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, ОАСК решил признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №624 от 17 июля 2019 года.

Истцами по делу выступили ООО "Анвитрейд Плюс", ООО "Белойл Комодити" и ООО "Мартин Трейд".

Истцы утверждали, что Кабмин принял указанное выше постановление якобы с нарушением процедуры. Кроме того, по мнению истцов, это постановление устанавливает ограничения в выборе поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа.

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Как сообщалось, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа 2019 года спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года – 4%. В свою очередь пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября – 3%.

После введения пошлин компания Wexler Group приостанавливала поставки российского дизтоплива по трубопроводу. СМИ связывали компанию с Виктором Медведчуком.