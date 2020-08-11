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Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов

Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности", – комментируют подписание закона в пресс-службе президента.

Глава государства считает, что это также положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для усиления ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 21 июля.

Документ вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, которая исключает субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых налогом в Украине доходов нерезидентов.

По мнению авторов законопроекта, таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, приводит их в соответствие с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Автор: 

закон (1494) Зеленський Володимир (2540) кіно (257) кінопрокат (88) податки (2495)


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а для машиностроителей и для инжиниринговых компаний в машиностроительной отрасли налоговые льготы зеленая "власть" не предусматривает??? или "новые лица" решили из Украины сделать "фабрику" дешевых русскоязычных сериалов для туповатого плебса? А что? тупорылые ватники везде и всегда пользуются спросом - лишних вопросов не задают ибо думать не обучены, желают малого, покупаются за дешево... мечта любого "слуги народа", даже того, который недавно служил скоморохом при олигархе..
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11.08.2020 20:29 Відповісти
Да что Вы понимаете в сериалах?На этих сериалах Украина вьедет в пятерку сильнейших экономик мира.Весь мир будет записываться в очередь,что бы купить очередную серию "Сватов".Ну или хотя бы "Мамахохотала".
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12.08.2020 02:52 Відповісти

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