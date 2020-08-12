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США снизили экспорт газа в Европу и Азию

США снизили экспорт газа в Европу и Азию

Низкий спрос и цены на газ привели к снижению экономической эффективности поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу и Азию - более 70 партий СПГ из США с поставкой в июне и июле, а также более 40 партий с поставкой в августе были отменены, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Для сравнения, в январе текущего года из США были экспортированы 74 партии СПГ.

EIA оценивает, что в результате экспорт СПГ в июне составил 3,6 млрд куб. футов в день, и прогнозирует, что в июле и августе этот показатель составит 2,2 млрд куб. футов в день, что подразумевает использование мощностей по экспорту на 25%.

EIA ожидает, что с начала сентября экспорт СПГ начнет расти и с декабря 2020 по февраль 2021 года в среднем увеличится до 7,1 млрд куб. футов в день, поскольку спрос на газ восстанавливается.

газ (8008) Європа (581) США (4998) скраплений газ (1152)


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