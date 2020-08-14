В Украине прошли первые испытания водорода в газовой системе

Региональная газовая компания (РГК) в рамках EU Hydrogen Strategy провела первые в Украине испытания водорода в газораспределительной системе.

Об этом сообщается в репортаже БизнесЦензор.

Испытания проходили 6 августа на специально подготовленном полигоне в Черняхове в Житомирской области.

Для испытаний специалисты РГК построили на полигоне газопровод, который повторяет модель существующей газораспределительной системы Украины. Его сделали из тех же стальных и полиэтиленовых труб, наземной и подземной прокладки, оборудования и приборов учета, которые используются в Украине для доставки газа бытовым потребителям.

Вначале испытаний систему полигона прокачали инертным газом – азотом. Азот очистил систему, путем вытеснения из нее кислорода и других смесей.

Это делается для предотвращения взрыва при последующей закачке в газопровод водорода. После прокачки газопровода азотом в систему полигона был закачан водород концентрацией 99%.

Эксперимент стал частью комплексной программы испытаний для подготовки украинской энергосистемы к возможной транспортировке водорода.

Результаты испытаний помогут специалистам РГК оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии.

Следующие испытания компания планирует еще на четырех специально подготовленных полигонах: в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.