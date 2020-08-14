В Украине прошли первые испытания водорода в газовой системе
Региональная газовая компания (РГК) в рамках EU Hydrogen Strategy провела первые в Украине испытания водорода в газораспределительной системе.
Об этом сообщается в репортаже БизнесЦензор.
Испытания проходили 6 августа на специально подготовленном полигоне в Черняхове в Житомирской области.
Для испытаний специалисты РГК построили на полигоне газопровод, который повторяет модель существующей газораспределительной системы Украины. Его сделали из тех же стальных и полиэтиленовых труб, наземной и подземной прокладки, оборудования и приборов учета, которые используются в Украине для доставки газа бытовым потребителям.
Вначале испытаний систему полигона прокачали инертным газом – азотом. Азот очистил систему, путем вытеснения из нее кислорода и других смесей.
Это делается для предотвращения взрыва при последующей закачке в газопровод водорода. После прокачки газопровода азотом в систему полигона был закачан водород концентрацией 99%.
Эксперимент стал частью комплексной программы испытаний для подготовки украинской энергосистемы к возможной транспортировке водорода.
Результаты испытаний помогут специалистам РГК оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии.
Следующие испытания компания планирует еще на четырех специально подготовленных полигонах: в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Будь ласка, зачекайте...
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