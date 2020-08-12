Нацбанк не видит угрозы кредитованию в покупке банками облигаций Минфина

Покупка банками облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не является прямой преградой для развития кредитования.

Об этом заявила начальница управления экономического анализа департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины (НБУ) Ольга Погарская в ходе конференции, организованной Киевской школой экономики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Покупка банками ОВГЗ не является прямой преградой для развития кредитования. (…) Ресурс, который привлекает государство, (…) с определенным лагом возвращается обратно в экономику в виде фискальных расходов, а эти же расходы возвращаются на счета в банки. Соответственно, ресурс для того, чтобы кредитовать экономику в системе сохраняется", – отметила представитель НБУ.

Как сообщалось, по данным Минфина, государственные банки за первое полугодие 2020 года увеличили портфель ОВГЗ на 22,2% – до 348,88 млрд грн, тогда как доля ОВГЗ в чистых активах госбанков выросла за полгода на 5,9 процентных пункта и по состоянию на 1 июля составила 40,5%.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 11 августа в целом объем ОВГЗ в собсвтенности банков составил 414,69 млрд грн.