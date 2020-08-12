Кабмин вновь отложил рассмотрение списка запрещенных для приватизации компаний

Кабинет министры на заседании 12 августа решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний.

Решение было принято по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас на окончательном этапе разработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Наша стратегия – оставить, приблизительно, 300 предприятий из более чем 3 тыс. под контролем государства", – сказал в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, к предприятиям, которые должны остаться в управлении государства, относятся отвечающие за национальную безопасность, энергетику, а также связанные с социально-важными процессами в обществе и природные монополии.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на правительственном портале, правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", однако предлагает сохранить за государством 100% долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Восточный горно-обогатительный комбинат, Администрации морских портов Украины.

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.

Помимо этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", Киевскую офсетную фабрику, КБ "Южное".

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Как отмечается в пояснительной записке, правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов. В первой – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50%+1 акция и не подлежит приватизации.

Согласно документу, ко второй группе относятся акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%. В третьей – объекты культуры и спорта. В четвертой – госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть превращены в хозяйственные общества. К четвертой группе предлагается, в частности, отнести ГП "Антонов", Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ "Протон".

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национального центра Александра Довженко и ряда других объектов, среди спортивных – Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", "Арена Львов" и другие.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Правительство Алексея Гончарука зарегистрировало законопроект с соответствующими перечнями, которые содержали 219 объектов, однако в виду смены правительства он был отозван.

Как сообщала замминистра экономики Светлана Панаиотиди, правительство Шмыгаля несколько раз переносило рассмотрение перечня подлежащих приватизации государственных компаний.