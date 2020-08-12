Немецкий перевозчик FlixBus запустил автобусные рейсы из Киева в Варшаву

Автобусный оператор FlixBus запускает рейсы по маршруту Киев-Варшава, с остановками в Житомире, Ривне и Радоме.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, автобусы Киев-Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции "Киев" (ул.Симона Петлюры, 32), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Из Варшавы автобусы по этому маршруту будут отправляться по вторникам в 15:30 с автовокзала "Варшава-Заходня".

Компания отмечает, что на всех линиях FlixBus действуют усиленные стандарты безопасности и гигиены. В частности, в автобусе необходимо носить защитную маску, закрывая нос и рот, а после каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов.

Перевозчик также напоминает своим клиентам о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну назначения.

Всего в настоящее время в Украине работают 11 линий FlixBus: девять международных (Одесса-Прага-Пльзень, Киев-Краков-Прага, Киев-Варшава, Киев-Вильнюс, Киев-Краков-Росток, Киев-Кельн, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Будапешт-Вена) и три внутренних (Киев-Одесса-Затока, Киев-Львов, Киев-Ужгород).

Как сообщалось, 7 июля 2020 года автобусный оператор FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.