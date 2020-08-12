Казахстан анонсировал возобновление авиарейсов в Украину

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты пассажирских авиалайнеров в некоторые страны, в том числе в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии инфраструктурного развития страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", – сказано в сообщении.

Соответствующее решение 11 августа приняла межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения.

Вместе с тем, в сообщении подчеркивается, что договоренность Казахстана с авиационными властями указанных стран является "предварительной".

Читайте также: Крупнейший лоукостер easyJet получил разрешение на авиарейсы из Италии в Украину

"Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование)", – уточнили в пресс-службе министерства.

В свою очередь казахстанская авиакомпания Air Astana на своем сайте сообщает о возоблении т прямых рейсов из Алматы в Дубай с 17 августа. Для посетителей и для лиц, имеющих вид на жительство в ОАЭ, необходимо иметь справку ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19 на английском или арабском языках. Вместе с тем, пассажир должен будет пройти еще один тест ПЦР на COVID-19 по прибытию в аэропорт и должен оставаться дома, пока не будет опубликован результат теста.

Как сообщается в официальном сообщении Air Astana, авиакомпания намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа, передает avianews.com.

Авиакомпания намерена летать на линии Алматы-Киев три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

На сегодня Казахстан находится в красном списке Минздрава Украины. Это означает, что при въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию дома с контролем через приложение "Дій вдома", обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с негативным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.