"Укрзализныця" ввела систему скидок на билеты на скоростные поезда

"Укрзализныця" вводит систему скидок для вагонов первого класса скоростных поездов "Интерсити+" – чем раньше пассажир купит билет, тем меньше будет его стоимость.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Пассажиры скоростных поездов" Интерсити+" могут экономить на билетах. Для вагонов первого класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в "Интерсити+" за 90-30 суток до даты отправления поезда", - сказано в сообщении.

Скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины. Пассажиры могут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

Чем раньше, тем скидка больше. В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда - скидка 40%, а за 24-15 суток - скидка 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты, наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за одни сутки - стоимость увеличивается на 15%.

В "Укрзализныце" также отметили, что скидка (или повышение цены) начисляется только на плацкартную часть билета.