Совладелец сети супермаркетов "Сильпо" покупает агрофирму в Черновицкой области

Совладелец торгово-промышленной группы Fozzy Group Владимир Костельман через ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Холдинг Инвест" планирует приобрести ООО "Агрофирма "Оршевская" в Черновицкой области у "Сварог Вест Групп".

Согласно проекту повестки заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 13 августа, "Холдинг Инвест" планирует купить более 50% в уставном капитале агрофирмы "Оршевская", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в мае группа компаний "Эпицентр К", развивающая аграрное направление с 2016 года, завершила сделку по покупке ООО "Хмельницк-Агро" у агрохолдинга "Сварог Вест Групп", которое специализируется на растениеводстве и животноводстве.

ООО "Агрофирма "Оршевская" (растениеводство) входит в состав агрохолдинга "Сварог Вест Групп".

Группа объединяла предприятия в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях с земельным банком около 40 тыс .га, занималась растениеводством, животноводством и садоводством.

В состав группы входят ООО "Сварог-Днестр", ООО "АФ "Оршевская", ООО "Евразия-Сервис".

В отчете на сайте "Сварог Вест Групп" отмечается, что "Агрофирма "Оршевская" в 2019 году сократила чистый убыток на 28,7% по сравнению с 2018 годом – до 23,1 млн грн, выручку увеличила в 1,8 раза – до 199,56 млн грн.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.