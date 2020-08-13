Услуга платных камер в СИЗО принесла почти 500 тысяч

Услуга платных камер в СИЗО с улучшенными условиями размещения уже принесла более 496тыс. грн.

О этом пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 грн", - сообщил Минюст.

Новой услугой уже воспользовались в 17 СИЗО. Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора – 332 тыс. грн.

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Новой услугой можно воспользоваться в 19 учреждениях исполнения наказаний, в которых запущен экспериментальных проект по предоставлению платных услуг. Это государственные учреждения "Киевский следственный изолятор", "Львовский следственный изолятор", "Черниговский следственный изолятор", "Запорожское СИЗО", "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)", "Днепровское учреждение исполнения наказаний (№4)", Харьковское, Полтавское, Сумское и Старобельскоге СИЗО, "Житомирское учреждение исполнения наказаний (№8)", Хмельницкое и Черновицкое СИЗО, а также Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1), "Ривненский следственный изолятор", "Луцкий следственный изолятор", "Чертковское учреждение исполнения наказаний (№26)", "Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№9)" и "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12)".

Заявление о предоставлении "Услуги вперед" можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Онлайн-дом юстиции". В заявлении нужно указать: место предоставления услуги (наименование следственного изолятора) календарный период (сутки, неделя, месяц), за который планируется оплатить средства за пользование платной камерой; согласие плательщика на зачисление средств за неиспользованные дни в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи.

После осуществления оплаты плательщику поступит подтверждение с идентификатором платежа (цифровым или QR-кодом).

При этом, в случае отсутствия свободных мест в камерах с улучшенными бытовыми условиями при поступлении в СИЗО лица, взятого под стражу, в отношении которого заказана "Услуга вперед", администрация СИЗО возвращает средства на безналичный счет плательщика, с которого был произведен платеж или безналичный расчет, указанный лицом, взятым под стражу.