Въезд для украинцев разрешили еще 4 страны, – МИД

Граждане Украины могут посещать 42 страны мира в условиях пандемии COVID-19 без каких-либо условий либо при выполнении определенных требований, что на 4 страных больше, чем неделю назад.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", – сказал министр.

Кулеба уточнил, что в список открытых для украинцев стран вошла Армения, куда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также в перечень вошли три другие менее популярные среди украинцев страны – Буркина-Фасо, Того и Чад.

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Как сообщалось, ранее Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.



