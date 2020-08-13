Банк главы "Турбоатома" увеличит капитал на 450 миллионов
Акционеры АО "Мегабанк" решили увеличить его уставный капитал банка на 450 млн грн путем дополнительного выпуска акций.
Согласно сообщению банка, дополнительное размещение не приведет к изменению собственника значительного пакета акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
По итогам первого полугодия 2020 года "Мегабанк" получил 20,16 млн грн прибыли, отчисления в резерв под обесценение кредитов составляли 10,1 млн грн, активы банка сократились до 8,99 млрд грн (с 9,2 млрд грн на начало года).
Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составил 11,06% (требование НБУ – не менее 10%).
Вместе с тем, "Мегабанк" на отчетную дату нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; должно быть не более 25%), который составил 65,67%. Банк сообщал, что согласовал с НБУ план устранения этого нарушения до июля 2021 года.
По данным НБУ, по результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, в банке по базовому макроэкономическому сценарию была обнаружена потребность в капитале на 1,6 млрд грн, а по негативному – 2,63 млрд грн. С учетом принятых банком мер, на 1 октября 2019 года эти суммы уменьшились в соответствии до 1,5 млрд грн и 2,3 млрд грн.
"Мегабанк" (ранее – банк "Добродий") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 65,54% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 13,21%; KfW – 13,21%, Международная финансовая корпорация (IFC) – ,5,3%.
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