Кредит по льготной программе Кабмина получает только каждый пятый предприниматель, – Минфин

С февраля по июль этого года 75% от суммы всех кредитов, полученных малым и средним бизнесом с годовым доходом до 2 миллионов евро, были выданы банками по программе льготного кредитования, однако банки удовлетворяют только 20% поданных заявок.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Я вам скажу вот какую статистику: 75% кредитов, которые были выданы банками для микро и малых предпринимателей за последнее время были выданы по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", – сказал министр в ответ на замечание ведущего, что бизнес жалуется на отказы и что программа не работает.

Министр признал, что по данным Фонда развития предпринимательства, положительное решение по программе каждый пятый предприниматель, который отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с пакетом документов.

По словам Марченко, отказы получают предприниматели, которые не могут доказать банку свою платежеспособность, имеют отрицательную кредитную историю, бизнес которых уже обременен кредитами, несоизмеримо результатам его операционной деятельности.

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"Уже на этапе подготовки постановления правительства мы максимально упростили правила, чтобы избежать коррупционных рисков и сделать их максимально понятными для клиента. Однако, хочу подчеркнуть, что все ключевые решения о выдаче кредита принимаются на уровне банка в соответствии с установленными процедурами. И следует помнить, что речь идет именно о кредитном соглашении, поэтому строгие требования уполномоченных банков к участникам Программы продиктованы, в первую очередь, их корпоративными политиками и необходимостью защиты вкладчиков", – пояснил министр.

По данным Минфина, по состоянию на 10 августа уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 1 991 кредит на общую сумму 4,23 млрд грн.