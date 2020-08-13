Прокуратура завершила расследование дела о присвоения недвижимости на 200 миллионов

Киевская местная прокуратура №7 завершила досудебное расследование по многоэпизодному уголовному производству в отношении членов преступной организации и двух судей по фактам завладения участниками преступной организации объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

Досудебным расследованием установлено, что бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы в Донецкой области и частный предприниматель из Донецка создали филиал коммунального предприятия, которое было аккредитовано Минюстом как субъект государственной регистрации. Государственные регистраторы филиала передали подозреваемым ключи доступа в Государственный реестр имущественных прав, а один из них использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

"В течение 2017-2019 годов таким образом участники преступной организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории города Киева. Вследствие их действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на сумму 111 млн грн, государству – на сумму 41 млн грн, физическим и юридическим лицам – на сумму 50 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники легализировали имущество, полученное преступным путем, при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей. Они получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Сейчас пострадавшим и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Материалы в отношении одного из участников преступной организации выделены в отдельное производство и приостановлены в связи с его розыском.

"По искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 млн грн уже возвращены территориальной общине. Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращения владельцам. Также в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов", – сообщает Офис генпрокурора.