Жителям Черниговской области предложили реструктуризировать долги за газ

Потребители газа в Черниговской области могут реструктуризировать долги за газ на гибких условиях, сейчас в списке должников в регионе более 285 тысяч семей.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черниговгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В компании констатируют, что финансовый кризис, который возник в результате длительного карантина, привел к росту объемов неплатежей за полученные услуги газоснабжения в Черниговской области.

"Мы понимаем, что подавляющее большинство людей в этом списке – это не злостные неплательщики, а люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому, мы предлагаем нашим клиентам гибкую систему реструктуризации задолженности. В прошлом году ею воспользовались 228 домохозяйств на сумму более 1,2 млн грн, в этом году сумма погашения долгов скромнее – 209 тысяч гривен", – отмечает директор "Чериниговгаз Сбыта" Иван Луста.

Для заключения договора реструктуризации собственник жилья должен обратиться к ООО "Черинговгаз Сбыт" с соответствующим заявлением. В Чернигове такие заявления принимаются в главном офисе, в районах документы принимают уполномоченные представители. Перечень всех точек контакта и время их работы можно найти на сайте компании.

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Для того, чтобы принять участие в программе реструктуризации, потребителю необходимо предоставить следующий пакет документов: свидетельство о праве собственности на жилье, справку о составе семьи, паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер).

Если жилье неприватизированное, то вместо свидетельства о праве собственности необходимо предоставить копию лицевого счета из ЖЭКа.

"Очевидно, среди причин небольшого количества заключенных договоров реструктуризации – необходимость сразу оплатить 50% суммы задолженности. Мы понимаем, что для некоторых категорий наших потребителей даже это – неподъемные деньги. Поэтому, мы идем навстречу клиентам и, в зависимости от ситуации, предлагаем оплатить от 30% до 50% долга, что значительно облегчит разовую финансовую нагрузку на семью", – добавил Иван Луста.

В компании напоминают, что через несколько месяцев стартует отопительный сезон и всем, кто планирует оформлять субсидию, необходимо рассчитаться с долгами или оформить сделку на их погашение частями.

Напомним, ООО "Черниговгаз Сбыт" с 2015 года поставляет природный газ всем категориям потребителей Черниговской области. Компания является законодательно определенным поставщиком газа со специальными обязанностями. Клиентами компании являются более 357,5 тысяч семей Черниговщины, более 1,2 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций, 47 религиозных организаций, которым ООО "Черниговгаз Сбыт" отпускает более 250 миллионов кубометров газа в год.