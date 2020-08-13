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Шведская компания покупает украинского разработчика компьютерных игр за $36 миллионов (обновлено)

Шведская компания покупает украинского разработчика компьютерных игр за $36 миллионов (обновлено)

Шведская компания Embracer Group сообщила о покупке ряда игровых студий, в их числе – 100% доли в известной украинской студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии компьютерных игр Metro.

Как сообщает отраслевое издание ain.ua, первоначальная цена покупки составляет примерно $36 млн (наличными и акциями), передает БизнесЦензор.

С учетом долга, стоимость сделки составит $45 млн.

Первоначальная покупная цена оплачивается наличными в размере $25 млн и акциями на $20 млн, из которых 50% подлежат годовой блокировке и еще 50% будут заблокированы на два года.

При условии достижения согласованных целей, дополнительно может быть выплачено вознаграждение в размере до $35 млн.

Шведская компания купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.

Сейчас у 4A Games – около 150 сотрудников в двух студиях: на Мальте и в Киеве.

После сделки в 4A Games продолжат работать над франшизой Metro (в частности, над мультиплеером). Также в студии сообщили, что готовы выпускать еще ААА-игры в ближайшем будущем.

Embracer Group – это материнская компания THQ Nordic, Deep Silver и Saber Interactive, она владеет разработчиками таких серий видеоигр, как Saints Row, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z и т.д.

Кроме 4A Games группа приобрела еще ряд игровых студий: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

4A Games – разработчик популярной серии компьютерных игр Metro. Последняя серия франшизы под названием Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года. Издателем игры выступила Deep Silver, которая входит в группу Embracer Group.

Metro Exodus – шутер от первого лица, его действие стартует в руинах постапокалиптической Москвы.. Первая игра серии, Metro 2033, вышла в 2010 году.

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Топ коментарі
+13
Никакие страны в мире не оплачивают талантливых "пацанов", разрабатывающих на коммерческой основе компьютерные игрушки. Это их собственный бизнес, такой-же как и любой другой бизнес со своими рисками и доходами
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13.08.2020 21:53 Відповісти
+3
Ось і все. В наступному Метро чекаєм появи геїв, азіатів, негрів. А в налаштуваннях гри герой зможе вибирати гендер та орієнтацію.
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13.08.2020 23:12 Відповісти
+3
за 36 лямов любая украинская контора продастся ))))
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13.08.2020 23:51 Відповісти
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Ну всё, THQ это те ещё выжиматели бабла, теперь жди повышения цен, даже не на триплэй проекты, одна только "конская" цена на недавний третий Десперадос чего стоит..
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13.08.2020 17:26 Відповісти
850 грн это еще нормальная цена за игру, я недавно за тысячу прикупил Death Stranding правда это ключ на "плати.ру"
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13.08.2020 23:50 Відповісти
Она ж вроде сугубо плоечный экслюзив насколько знаю (сам просто пека боярин и насчёт других платформ не сильно в курсе), вроде на приставочные игры цены подороже, тем более, что сам Великий Кодзима ваял?Ну, фг его знает, судя по увиденному на стримам, мне "не зашло", впрочем зачем спорить. Одно утешает, что не какие-то Юбики купили, те точно бы и лутбоксов, и микротранзакций и набросали бы...
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13.08.2020 23:58 Відповісти
Кодзима выпустил на плойке год назад, уже есть на ПК (сам тоже ПК боярин =) а из таких игор по типу десперадос (сам не играл в нее) из последних зашла Эпоха империй - ремастеред и american fugitive
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14.08.2020 00:03 Відповісти
Ну, Эйдж оф Эмпайрс то так, стратежка такая, на любителя.
Я вообще не знаю во что сейчас играть, всё как-то так деграднуло...сплошные ремейко-ремастеры, новых игр, чтобы "цепляли"-почти нет, римейки умудряются сделать ещё хуже, вторую Мафию уже сделали такой, что тьфу, мою любимую вторую ********* (аналог Десперадос) так ремейкнули, что все плюются, говорят, что эффективные манагеры сейчас за первую Мафию взялись, спаси и сохрани. Эх...
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14.08.2020 00:10 Відповісти
Командос - крутая игра , мафия ремастеред - такой что на этот ремастеред нужно еще ремастеред один делать только с ровными пальцами на руках ))) А по первой мафии только постер крутой но это ж не игра
- Tom Clancy's The Division 2 ....была за 300 грн на стиме , неплохая кстати, с корешем побегать по дискорду - Агонь!
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14.08.2020 00:18 Відповісти
дівіжн -2 круть . залипаю щоденно .
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14.08.2020 00:56 Відповісти
Есть у нас талантливые пацанв,жаль только что страна не в состоянии их талант достойно оценить и оплатить.
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13.08.2020 21:23 Відповісти
Никакие страны в мире не оплачивают талантливых "пацанов", разрабатывающих на коммерческой основе компьютерные игрушки. Это их собственный бизнес, такой-же как и любой другой бизнес со своими рисками и доходами
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13.08.2020 21:53 Відповісти
Во всех развитых странах оплачивают талантливым чувакам, за их талант. Безпроцентные кредиты, инкубаторы стартапов, техно парки - все это работает, для того что бы эти чуваки смогли построить выокорентабельный бизнес.
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14.08.2020 09:44 Відповісти
Коммерция, на то и коммерция чтобы развиваться самостоятельно, без государственного бабала (иначе это уже будут бюджетники выпускающие продукт который нах никому не нужен). Это IT направление, у нас превосходно развивается без государства и единственное хорошее, что государство может сделать это не совать туда свой нос!
Государство должно финансировать научные исследования, причем фундаментальные. Коммерческие компании ими не занимаются поскольку много времени и бабла с неизвестным результатом, прибыль вообще не очевидна
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14.08.2020 09:26 Відповісти
Ось і все. В наступному Метро чекаєм появи геїв, азіатів, негрів. А в налаштуваннях гри герой зможе вибирати гендер та орієнтацію.
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13.08.2020 23:12 Відповісти
Господи. Ви хоч запускали ці ігри?
Там в заставці ітак лого Deep Silver було. А це дочка компанії що купила.
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14.08.2020 01:33 Відповісти
Господи, а ви читали саму статтю? Лого depp silver було тому, що компанія брала участь в розробці гри, але не була власником 4А Games.
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14.08.2020 10:24 Відповісти
Ты фашист или идиот?
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14.08.2020 12:26 Відповісти
А ты россиянин?
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14.08.2020 12:29 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F СЮДА
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14.08.2020 18:02 Відповісти
А ти мабуть кацап. Всюди фашисти ввижаються.
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14.08.2020 23:29 Відповісти
Твоя зневага к другим нациям ясно об этом говорит-ты нацист или просто имбецил ))
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15.08.2020 12:04 Відповісти
Всі нації однаково прекрасні (окрім кацапів, які є чиряком на дупі людства), всі люди однаково рівні в свої правах (окрім кацапів, яких треба тримати в клітках). А хочеш глянути на нациста та імбіцила - глянь в дзеркало.
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15.08.2020 15:37 Відповісти
Вас даунов,когда ставишь перед фактом вы,сразу начинаете жопу к ветру поворачивать и это хорошо.
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16.08.2020 09:29 Відповісти
Значить не помилився, ти таки москальське бидло. Типова поведінка кацапа - висернув, отримав тягла, замість того щоб заховатись "ізображає пабєдітєля". Тебе не те що до вітру гузном повернули, тебе вже на пляшку посадили а ти й далі кукурікаєш. Вали на форуми дирляндів чи новососів до своїх братів по лишній хромосомі. Тут крім приниження і психологічної травми несформованого кацапського ума ти нічого не знайдеш.
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16.08.2020 12:19 Відповісти
Компанія брала участь у розробці як партнер раніше.
Тепер буде брати участь як партнер.
Різниця в чому то буде?
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14.08.2020 12:42 Відповісти
Як партнер. Сюжет та персонажів прописували розробники 4АGames. Тепер це компанія власник, основна скрипка в оркестрі. Для прикладу - переглянь серіал "Відьмак" польського виробництва і Нетфлікса.
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14.08.2020 23:33 Відповісти
А ты любитель мацквы, ваты, самоваров, балоалаек и фсбшников в отставке.
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14.08.2020 10:10 Відповісти
Ти що, виборець зеленського? При чому тут вата? Дивився серіал відьмак, слуга коментарів? То яскравий приклад як після покупки західними шоуранерами вдалого слов*янського продукту з останнього роблять фігню через расові та гендерні мейнстріми сьогодення.
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14.08.2020 10:28 Відповісти
не так страшні європейські геї, як наші підари у владі
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14.08.2020 10:31 Відповісти
Дешево. Из ребят, которые когда-то делали Сталкер, они превратились в авторов ААА-игр.
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13.08.2020 23:39 Відповісти
за 36 лямов любая украинская контора продастся ))))
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13.08.2020 23:51 Відповісти
К сожалению видимо да, GSC только и остались, других не припомню из украинских разрабов(((
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14.08.2020 00:05 Відповісти
GSC давно розвалилася. Зараз це вже GSC-2 робить дрочильню у відкритому світі зони Сталкер 2, з якої навряд чи щось путнє вийде (сподіваюся, що помиляюся).
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14.08.2020 07:02 Відповісти
Да слепят из второго Сталкача просто ещё один Ескейп фром Тарков и на том дело закончится.
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14.08.2020 07:11 Відповісти
Ну так создай что-то достойное, еще даже геймплей не показали.а "умники" уже вердикты выносят.
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14.08.2020 10:12 Відповісти
Вийде - побачимо. https://youtu.be/4oyhsbKhvew Виглядає дуже ймовірно.
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14.08.2020 11:14 Відповісти
На мобільному не можна лінки ставити. Ось - https://youtu.be/4oyhsbKhvew
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14.08.2020 21:36 Відповісти
Чтобы оценить вкус блюда - не обязательно быть поваром. Хотя да, самого боюда еще нет.
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Я не поняв що вам не подобається? Типу перший сталкер шедевр був.
Сталкер це просто культовий сетинг який багато кому заходить. Сетинг із фанбазою, яка готова споживати униле гавно типу оп-2.1. Що би там не випустили воно буде ок.
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14.08.2020 15:56 Відповісти
Видите ли, всякой вещи-своё время. Можно создать гениальную игру (песню, фильм, книгу), но если публика "не дозреет", то ничего не выйдет. Всё равно как Леннон написал бы свой Естурдей в времена Бетховена.
Время Сталкера осталось там, десяток лет назад, сейчас девелоперам надо сильно будет исхитрится, чтобы переплюнуть самих себя. Получиться ли, особенно если учесть, что он возможно будет онлайн-дроч...льней?Сомневаюсь, инр-сервисов сейчас валом.
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14.08.2020 16:09 Відповісти
"возможно будет онлайн" - і що тут поганого? Хоч я не думаю що вони так зроблять, но сталкер повністю вписується в такий геймплей.
Чати - пда.
ПВП, ПВЕ та правила у відповідності до фракції. Тобто граєш за бандитів можеш робити розбої, грабити каравани та інше.
Аномалії, радіація та інше - залежність гравця від луту та фіту. Робимо фул дроп як в EVE і життя зразу стає веселе.
Артефакти - ось тобі і прокачка та рівні.
Унікальна аномалія - ось тобі і безсмертя гг та точки респа. На них же можна списати слої локації типу альтернативні світи та гору решти придуманої механіки онлайн ігор.
Викіди - ось тобі і можливість оновлень контенту та зміни існуючого.

Робимо гіганську багато слойну та багато рівневу по глубині зону, даємо гравцям можливість робити тайники і все решта що було в модах. І всі будуть в захваті.

І того можна зробити щось типу Eve online де будуть сидіти десятки тисяч. Но я думаю що буде щось типу Метро.
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15.08.2020 11:16 Відповісти
Я просто старый нерд, онлайн-игры мне в целом напоминают ситуацию "у тебя есть руки, можешь устроить себе гей-оргию, благо рук две"))) Онлайн-это,зачастую, развлеки себя сам, в том числе все эти ПВП, ПВЕ.
От разрабов я жду нормальных сингплэйерных игр, с нормальным сюжетом, лором, какими-нибудь интересными механиками и прочая. Вот сравнительно недавняя Shadows of War в мои ожидания вполне вписывается (хотя там есть и сетевая составляющая), а тягомотина навроде Fallout 76-категорически нет (его правда вроде допили более-менее). А вместо этого девелоперы впускают игры с каким-то запредельным графонием, но без какой-либо идеи. В первом Сталкере был какой-никакой, но сюжет с разными концовками-дойти до конца, и посмотреть что же там. А что онлайн может предложить?Бесконечные сражения ПВП чтобы что?
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15.08.2020 11:27 Відповісти
"чтобы что?" - щоб домінувати, принижувати, виживати, тобто робити все те що закладено генами. А просто цікавий сюжет це від сили на один раз (тому що не всі осилять). Ті що грають сталкера навіть зараз - роблять це не заради сюжету, а заради атмосфери - заради хабара. Так ця атмосфера передається через дослідження зони, виконання крабовських квестів та проходження цікавих сюжетів. Но було би бажання і реально цікаві сюжети можна було б робити і для онлайну. Сюжети які завдяки сетингу (ноосфері) легко б вписувалися у багатокористувацьку гру.
Чому в ТЕС така велика фанбаза? Точно не через сюжет з кінцем, а через можливості ролплею, які дає як оригінал так і можливість модингу. В тес немає ніякого кінця. Кінець нікому не треба, бо всі хочуть щоб улюблена річ продовжувалась вічно.
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15.08.2020 12:56 Відповісти
Есть куча игр с неплохим сюжетом, в которых совсем необязательно доминировать и вообще сражаться, но есть сюжет: те же квесты к примеру, из игр от первого лица какие-нибудь стелс-экшены (Dishonored например, или хотя бы последний Deus Ex). В онлайн-играх нет интересных квестов (насколько знаю), а бксконечно бегать по карте, сражаясь непонятно ради чего с монстрами или другими игроками, не вижу смысла.
В TESе, насколько помню, здоровенный открытый мир, который интересно исследовать, скорее именно он привлекает игроков.
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15.08.2020 13:22 Відповісти
сейчас таких студий в мире как блох на собаке ) и со временем будет еще больше, так что пока нормально продались
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14.08.2020 00:26 Відповісти
Это в Штатах за ярд можно продаваться. А тут хоть 36 млн - уже на пенсию хватит
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14.08.2020 02:11 Відповісти
Ну останнє Метро Ексодус таке собі вийшло у порівнянні з двома першими частинами, плюс неадекватне рішення видавця про річну ексклюзивність у Епік Геймс Стор - підкосили продажі сильно. Явно борги були у студії. Тому так дешево.
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14.08.2020 07:00 Відповісти
Ну если Исход такое себе, то боюсь даже представлять,что тебе может нравится.
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14.08.2020 10:14 Відповісти
Відьмак 3, наприклад. Метро і Метро Ласт лайт. Доповнення 2 полковники. А історію Сема не можу ніяк закінчити. Я не кажу, що гра погана. Просто як на мене, вона гірша за перші частини. Світ мав би бути або відкритішим із більшою кількістю побічних квестів як у В3, або закритішим, як в перших частинах з більшим упором на сторі.
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14.08.2020 11:10 Відповісти
С учетом долга, стоимость сделки составит $45 млн.


То есть, у 4A Games были проблемки. Вот почему и продались...
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14.08.2020 08:39 Відповісти
Реальна ціна за відомий на весь світ шутер "Метро", а от мамзель Рудик із партії Голос продала ІТ компанію де працювала на керівних посадах жиду Безусу (Амазон) за 1 лярд американської зеленки... думайТЕ!
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14.08.2020 10:50 Відповісти
А в чем проблема? Тебе завидно? Это характеризует ее исключительно как хорошего предпринимателя.
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14.08.2020 12:33 Відповісти
его действие стартует в руинах постапокалиптической Москвы.Источник:https://biz.censor.net/n3213605"

Сразу видно, что разработчики - бендеровцы
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14.08.2020 12:23 Відповісти
Фигня. А вот если на локации Лес шмальнёшь в статуй член на, то получишь ачивку Декоммунизация.
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14.08.2020 16:10 Відповісти
Членина т.е.
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14.08.2020 16:11 Відповісти
Надеюсь и меня когда-нибудь так купят. Пока я правда только создал собственные сервера Майнкрафт, но нужно же с чего-то начинать. Свою страницу оформил на этом сайте https://mineserv.top и благодаря их системе поощрения привлекаю не малое количество игроков на свои сервера.
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28.07.2021 09:17 Відповісти

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