Шведская компания покупает украинского разработчика компьютерных игр за $36 миллионов (обновлено)
Шведская компания Embracer Group сообщила о покупке ряда игровых студий, в их числе – 100% доли в известной украинской студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии компьютерных игр Metro.
Как сообщает отраслевое издание ain.ua, первоначальная цена покупки составляет примерно $36 млн (наличными и акциями), передает БизнесЦензор.
С учетом долга, стоимость сделки составит $45 млн.
Первоначальная покупная цена оплачивается наличными в размере $25 млн и акциями на $20 млн, из которых 50% подлежат годовой блокировке и еще 50% будут заблокированы на два года.
При условии достижения согласованных целей, дополнительно может быть выплачено вознаграждение в размере до $35 млн.
Шведская компания купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.
Сейчас у 4A Games – около 150 сотрудников в двух студиях: на Мальте и в Киеве.
После сделки в 4A Games продолжат работать над франшизой Metro (в частности, над мультиплеером). Также в студии сообщили, что готовы выпускать еще ААА-игры в ближайшем будущем.
Embracer Group – это материнская компания THQ Nordic, Deep Silver и Saber Interactive, она владеет разработчиками таких серий видеоигр, как Saints Row, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z и т.д.
Кроме 4A Games группа приобрела еще ряд игровых студий: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.
4A Games – разработчик популярной серии компьютерных игр Metro. Последняя серия франшизы под названием Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года. Издателем игры выступила Deep Silver, которая входит в группу Embracer Group.
Metro Exodus – шутер от первого лица, его действие стартует в руинах постапокалиптической Москвы.. Первая игра серии, Metro 2033, вышла в 2010 году.
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Я вообще не знаю во что сейчас играть, всё как-то так деграднуло...сплошные ремейко-ремастеры, новых игр, чтобы "цепляли"-почти нет, римейки умудряются сделать ещё хуже, вторую Мафию уже сделали такой, что тьфу, мою любимую вторую ********* (аналог Десперадос) так ремейкнули, что все плюются, говорят, что эффективные манагеры сейчас за первую Мафию взялись, спаси и сохрани. Эх...
- Tom Clancy's The Division 2 ....была за 300 грн на стиме , неплохая кстати, с корешем побегать по дискорду - Агонь!
Государство должно финансировать научные исследования, причем фундаментальные. Коммерческие компании ими не занимаются поскольку много времени и бабла с неизвестным результатом, прибыль вообще не очевидна
Там в заставці ітак лого Deep Silver було. А це дочка компанії що купила.
Тепер буде брати участь як партнер.
Різниця в чому то буде?
Сталкер це просто культовий сетинг який багато кому заходить. Сетинг із фанбазою, яка готова споживати униле гавно типу оп-2.1. Що би там не випустили воно буде ок.
Время Сталкера осталось там, десяток лет назад, сейчас девелоперам надо сильно будет исхитрится, чтобы переплюнуть самих себя. Получиться ли, особенно если учесть, что он возможно будет онлайн-дроч...льней?Сомневаюсь, инр-сервисов сейчас валом.
Чати - пда.
ПВП, ПВЕ та правила у відповідності до фракції. Тобто граєш за бандитів можеш робити розбої, грабити каравани та інше.
Аномалії, радіація та інше - залежність гравця від луту та фіту. Робимо фул дроп як в EVE і життя зразу стає веселе.
Артефакти - ось тобі і прокачка та рівні.
Унікальна аномалія - ось тобі і безсмертя гг та точки респа. На них же можна списати слої локації типу альтернативні світи та гору решти придуманої механіки онлайн ігор.
Викіди - ось тобі і можливість оновлень контенту та зміни існуючого.
Робимо гіганську багато слойну та багато рівневу по глубині зону, даємо гравцям можливість робити тайники і все решта що було в модах. І всі будуть в захваті.
І того можна зробити щось типу Eve online де будуть сидіти десятки тисяч. Но я думаю що буде щось типу Метро.
От разрабов я жду нормальных сингплэйерных игр, с нормальным сюжетом, лором, какими-нибудь интересными механиками и прочая. Вот сравнительно недавняя Shadows of War в мои ожидания вполне вписывается (хотя там есть и сетевая составляющая), а тягомотина навроде Fallout 76-категорически нет (его правда вроде допили более-менее). А вместо этого девелоперы впускают игры с каким-то запредельным графонием, но без какой-либо идеи. В первом Сталкере был какой-никакой, но сюжет с разными концовками-дойти до конца, и посмотреть что же там. А что онлайн может предложить?Бесконечные сражения ПВП чтобы что?
Чому в ТЕС така велика фанбаза? Точно не через сюжет з кінцем, а через можливості ролплею, які дає як оригінал так і можливість модингу. В тес немає ніякого кінця. Кінець нікому не треба, бо всі хочуть щоб улюблена річ продовжувалась вічно.
В TESе, насколько помню, здоровенный открытый мир, который интересно исследовать, скорее именно он привлекает игроков.
То есть, у 4A Games были проблемки. Вот почему и продались...
Сразу видно, что разработчики - бендеровцы