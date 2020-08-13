Шведская компания покупает украинского разработчика компьютерных игр за $36 миллионов (обновлено)

Шведская компания Embracer Group сообщила о покупке ряда игровых студий, в их числе – 100% доли в известной украинской студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии компьютерных игр Metro.

Как сообщает отраслевое издание ain.ua, первоначальная цена покупки составляет примерно $36 млн (наличными и акциями), передает БизнесЦензор.

С учетом долга, стоимость сделки составит $45 млн.

Первоначальная покупная цена оплачивается наличными в размере $25 млн и акциями на $20 млн, из которых 50% подлежат годовой блокировке и еще 50% будут заблокированы на два года.

При условии достижения согласованных целей, дополнительно может быть выплачено вознаграждение в размере до $35 млн.

Шведская компания купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.

Сейчас у 4A Games – около 150 сотрудников в двух студиях: на Мальте и в Киеве.

После сделки в 4A Games продолжат работать над франшизой Metro (в частности, над мультиплеером). Также в студии сообщили, что готовы выпускать еще ААА-игры в ближайшем будущем.

Embracer Group – это материнская компания THQ Nordic, Deep Silver и Saber Interactive, она владеет разработчиками таких серий видеоигр, как Saints Row, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z и т.д.

Кроме 4A Games группа приобрела еще ряд игровых студий: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

4A Games – разработчик популярной серии компьютерных игр Metro. Последняя серия франшизы под названием Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года. Издателем игры выступила Deep Silver, которая входит в группу Embracer Group.

Metro Exodus – шутер от первого лица, его действие стартует в руинах постапокалиптической Москвы.. Первая игра серии, Metro 2033, вышла в 2010 году.