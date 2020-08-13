Компания Тигипко получила контрольный пакет акций Столичного асфальтобетонного завода

Кипрская компания Сергея Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited выкупила 24,75% акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в уставном капитале предприятия до 73,8%.

Об этом говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующим пакетом в размере 24,75% акций владело ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Коминметкепитал", в результате сделки предприятие полностью вышло из состава акционеров асфальтобетонного завода "АБ Столичный".

"Коминметкепитал" стал акционером завода "АБ Столичный" в начале 2020 года.

По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал" является Ольга Марченко, владеющая фондом опосредовано через ООО "Коксохимтепломонтаж".

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Как сообщалось, по итогам 2019 года ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%.

Конечным бенефициаром компании по состоянию на июнь 2020 года числится Тигипко.