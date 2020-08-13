Строительная инспекция отказалась ввести в эксплуатацию скандальный дом-монстр на Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция 13 августа отказала ООО "Патели Лизинг" в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию жилищно-офисного комплекса по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Согласно данным ГАСИ, основанием для отказа стало непредставление застройщиком документов, необходимых для принятия решения о выдаче сертификата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Какие именно документы не подал застройщик не уточняется.

Соответствующее заявление о получении сертификата "Патели Лизинг" подало в ГАСИ 21 июля.

Как сообщалось, Киевсовет в конце 2014 подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал "Патели Лизинг" снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа этого здания, поскольку они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Однако, в феврале 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Апелляция своим постановлением также отменила меры обеспечения иска Киевсовета, которые заключались в запрете Госархстройинспекции выдавать застройщику документы о готовности дома к эксплуатации.

Впрочем, в июне Верховный Суд постановление апелляции отменил и отправил дело в Северныйо апелляционный хозсуд для продолжения рассмотрения. Заседание назначено на 30 сентября.

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Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренда была возобновлена еще на 5 лет.

В 2010 году фирма получила разрешение на выполнение строительных работ. Однако, в дальнейшем застройщик провел корректировку проектной документации объекта и вместо 8-этажного дома построил 12-этажный (ЖК "Подол Престиж"). Его окрестили "домом-монстром на Подоле".

Согласно выводам комплексной судебной строительно-технической экспертизы от 2017 года, который составил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, это здание не соответствует правилам строительства в пределах исторического ареала Киева и соответствующих охранных зонах, значительно превышает высоту рядом существующей застройки (до 4-х этажей) и негативно влияет на устойчивый характер исторической застройки заповедника, перекрывает существующие видовые оси вдоль ул. Сагайдачного, ул. Нижнего и Верхнего Валов и исторической панорамы Подола, котрая является частью историко-культурного наследия.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.