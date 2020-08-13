Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный в Facebook, передает БизнесЦензор.

"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный.

Как сообщалось, 11 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Ранее, 14 июля, Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.