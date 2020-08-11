БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 835 8

Зеленский подписал закон о легализации азартных игр (обновлено)

Зеленский подписал закон о легализации азартных игр (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе президента, документ подписан с принятой перед голосованием за закон поправкой, согласно которой казино можно открывать не только в отелях категории "пять звезд, а и в гостиницах категории "четыре звезды" с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабмина.

Залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории "три", "четыре" и "пять звезд".

На организацию и проведение азартных игр законом предусматривается выдача лицензии. При строительстве пятизвездочного отеля инвестор может получить бесплатную лицензию на 10 лет.

Согласно документу, лицензии будет выдавать Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которую должен создать Кабмин.

Кроме того, в законе была ошибочно проголосована норма о формировании конкурсной комиссии для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр. Этим, согласно закону, должен заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

Как сообщил советник президента Борис Баум, непосредственно принимавший участие в разработке документа, в подписанный закон еще будут вноситься правки, передает Liga.net.

По словам Баума, также еще не готов и не рассмотрен специальный налоговый закон для рынка. Следовательно, рынок полноценно заработает к концу года, или уже в 2021 году.

"Да, коллизия с комиссией остается, но она неконституционная, мы это потом решим, внесем изменения. И отели категории "4 звезды" для казино тоже остались. Мы оценили все риски и решили, что лучше нам его сейчас подписать и потом поправить, чем потерять весь закон и поступления в бюджет", – сказал Баум.

Подробнее о том, как будет работать новый закон, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Зеленський Володимир (2540) гральний бізнес (85) азартні ігри (197)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну хоть одно " позитивное" сообщение за последние дни...
показати весь коментар
11.08.2020 15:35 Відповісти
тварюка квартальна.
показати весь коментар
11.08.2020 17:04 Відповісти
"Я расскажу вам об Украине своей мечты" - так начиналась предвыборная программа кандидата в президенты Украины В.Зеленского...
показати весь коментар
12.08.2020 06:37 Відповісти
**** зеленая .что б ты проиграл чвои последние трусы обосцанные
показати весь коментар
12.08.2020 06:48 Відповісти
Оце якраз дозволу грать українцям і не вистачало. У нас все добре, економіка працює як часи, податки самі низькі, тарифи копійчані, живи й радій. А якщо на протязі дня отримання пенсії або зарплати в руках щось залишиться, тоді можна сміливо йти в казино чи до ігрових автоматів, щоб кишені не оттягувало чи руки не муляло.
показати весь коментар
12.08.2020 11:40 Відповісти
Ну от, одне з покращень для якого його нам проштовхнули, у олігархів уже все готово
показати весь коментар
12.08.2020 11:45 Відповісти
Давно нужно было этот закон принять, в интернете можно было свободно играть, у меня знакомый постоянно играет в онлайн казино с выводом денег https://gam-set.appspot.com/ https://gam-set.appspot.com/ gam-set.appspot.com и говорил что регистрация простая, причем еще и с бонусами, а получить деньги можно в течении трех суток.
показати весь коментар
15.11.2020 08:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 