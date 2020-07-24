Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях

При голосовании за принятие законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении была учтена поправка, разрешающая открывать казино не только в отелях категории "пять звезд", а и в четырехзвездочных гостиницах.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента", – подчеркнул депутат.

Железняк пояснил, что перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали соответствующую поправку одного из представителей фракции "Слуга народа".

Согласно сравнительной таблице к рассмотрению законопроекта во втором чтении, соответствующую поправку подал народный депутат Олег Марусяк ("Слуга народа").

"Не думаю, что это было сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", – добавил Железняк.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры