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Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях

Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях

При голосовании за принятие законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении была учтена поправка, разрешающая открывать казино не только в отелях категории "пять звезд", а и в четырехзвездочных гостиницах.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента", – подчеркнул депутат.

Железняк пояснил, что перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали соответствующую поправку одного из представителей фракции "Слуга народа".

Согласно сравнительной таблице к рассмотрению законопроекта во втором чтении, соответствующую поправку подал народный депутат Олег Марусяк ("Слуга народа").

"Не думаю, что это было сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", – добавил Железняк.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Автор: 

закон (1488) казино (135) азартні ігри (187) Железняк Ярослав (91)


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Топ коментарі
+5
Зачем? Поставят кровать в подсобке. Заплатят деньги за присвоение категории четырех звездочного отеля. И все. Казино можно открывать.
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24.07.2020 16:13
+5
...норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях....это была личная позиция президента", - подчеркнул депутат.

шмаркля зацікавлений грабувати зебілів в будь-якій забігаловці))
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24.07.2020 16:28
+3
ну вот.. скоро на всех остановках и рядом со всеми "наливайками"..
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24.07.2020 16:01
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ну вот.. скоро на всех остановках и рядом со всеми "наливайками"..
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24.07.2020 16:01 Відповісти
Зачем? Поставят кровать в подсобке. Заплатят деньги за присвоение категории четырех звездочного отеля. И все. Казино можно открывать.
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24.07.2020 16:13 Відповісти
...норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях....это была личная позиция президента", - подчеркнул депутат.

шмаркля зацікавлений грабувати зебілів в будь-якій забігаловці))
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24.07.2020 16:28 Відповісти
Та ти шельмуєш вже на льоту: "Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента".
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26.07.2020 00:55 Відповісти
Смотрели фильм Гладиатор с Расселом Кроу. Коммода помните. 90 дней зрелищ. Так же сейчас зеленые поступают. Казино, проституция, шоу в Луцке. Только терпеть эту всю мерзкую зеленую тварь еще непонятно сколько придеться.
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24.07.2020 16:11 Відповісти
Да,казино это нормально.Слишком долго сопли жевали.У нас,в Беларуси казино никогда не закрывали,в результате 50% игроков-из Украины и РФ.Еще четверть из Европы и Китая.Такой вот белорусский Лас-Вегас..Это бабло и туризм,проституцию тоже следовало бы легализовать)
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24.07.2020 16:57 Відповісти
сьезжаются любители совка и казино
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26.07.2020 20:54 Відповісти
Больше всего проблем как раз на игровых автоматах, а их можно ставить уже в отелях 3*. Так что будет скоро у нас этих отелей как собак...
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24.07.2020 17:24 Відповісти
Нужно основать новый город, как когда то в пустыне Невады основали Лас-Вегас, так и Украине нужно основать новый город и строить там казино и отели и легализовать в городе траву, бордели, и т.д. И этот город нужно основать не за деньги государства, а нужно олигархов на это соблазнить. Чтобы каждый олигарх построил там свое грандиозное казино. И чтобы была конкуренция между ними и чтобы один строил лучше другого. И дальше туда войдут мировые олигархи тоже и тоже там построят свои казино и прочие развлечения. И туда будут ехать не только Украинцы, а туристы со всего мира!!! Это будет очень доходное место! Можно еще его сделать офшорным. И можно налоги там сделать 1% или вообще их убрать и тогда туда еще больше хлынет денег - это так в Монако сделали и теперь там самое богатое образование! Просто смотри и бери и делай по мировому опыту. Не понимаю, почему в Украине ничего никто не делает. унылая страна реально!
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24.07.2020 17:29 Відповісти
Заводів побудувати ума не вистачає
А казино і інші борделі легко
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24.07.2020 18:42 Відповісти
Это нужно было делать в Крыму ещё 20 лет назад чтобы ликвидировать этот совковый заповедник: разрешить любые казино и легализовать траву, бордели и и.д. А теперь уже поздно.
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24.07.2020 19:41 Відповісти
О Нью Васюках не слышали? .
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26.07.2020 07:27 Відповісти
Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях - Цензор.НЕТ 9062
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24.07.2020 18:26 Відповісти
скоро фор зебби эспейшл..
заслужили..
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24.07.2020 18:27 Відповісти
Ат чумоход)) Ты автомат для продажи бахил за игровой выдавать решил для трагизма? Вся суть цензоровских бабуинов)
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25.07.2020 21:17 Відповісти
так збс ?
Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях - Цензор.НЕТ 5654
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25.07.2020 21:20 Відповісти
Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях - Цензор.НЕТ 2155
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26.07.2020 01:52 Відповісти
Щоб ваші діти там і грали.уроди
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24.07.2020 22:34 Відповісти
А у нас в стране, разве есть деление отелей по звездам ? Там же, если к вопросу подойти достаточно формально, то скорее всего ни один отель в Украине не получит и 3 звезды, не говоря о 4.
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25.07.2020 10:48 Відповісти
Наконец-то! Чем больше людей проиграет свои сбережения в казино, тем больше будет уплачено налогов в бюджет и всем будет хорошо! Здобули!
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25.07.2020 15:23 Відповісти
Я не пойму ажиотажа вокруг вопроса казино, как со стороны противников этого закона, так и с поддерживающей его стороны. Ну добавиться к определенному количеству наших наркоманов и алкоголиков некоторое число лудоманов. Причем чаще всего это будут одни и те же лица в одном флаконе. Это с одной стороны. С другой - смешно думать, что предполагаемые доходы от этой индустрии в обозримые сроки хоть как-то положительно повлияют на общее экономическое положение страны. Единственное, что это добавит еще немного коррупции в разрешительной и контролирующей сфере. Да нам, что привыкать?
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26.07.2020 07:25 Відповісти
А ажиотаж простой как двери. На "автоматы" нужны деньги, много денег. вот начнуться кражи, грабежи, разбои, вымогательства, лохотроны и т.д и т.п.
Пострадавшие ЛИШАТЬСЯ здоровья, денег, жизни. Во имя чего? % в бюджет и вывода львиной доли в баксах на свинарные острова кипр, британские виргинские острова и остальные помойки-стиралки грязных денег (в том числе и от наркобизнеса)
Что в СУХОМ остатке получит Украина как государство? ДЕСЯТКИ тысяч жертв преступлений, десятки тысяч "наркоманов-игроков", чуть-чуть денег в бюджет, паралельно с возросшими издержками от преступлений, ослабление гривны.
Я вот НЕ понимаю, почему "игральные автоматы" - это хорошо, а проституция плохо? Во втором случае это десятки тысяч ФОПов с уплатой налогов. В первом случае будет на 10-20 рыл дерибан "бабла".
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26.07.2020 16:37 Відповісти
Так же самое нужны деньги на выпивку и просто гульки. Запретить рестораны и ночные клубы?
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26.07.2020 20:54 Відповісти
Херасе сравнение? В игральніх автоматах 1000 улетит за 1-20 минут. за 1000 он нажреться. Он нажреться и с 200 грн. Не нужно сравнивать разніе вещи.
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29.07.2020 16:57 Відповісти

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