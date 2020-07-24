Рада разрешила открывать казино в четырехзвездочных отелях
При голосовании за принятие законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении была учтена поправка, разрешающая открывать казино не только в отелях категории "пять звезд", а и в четырехзвездочных гостиницах.
Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента", – подчеркнул депутат.
Железняк пояснил, что перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали соответствующую поправку одного из представителей фракции "Слуга народа".
Согласно сравнительной таблице к рассмотрению законопроекта во втором чтении, соответствующую поправку подал народный депутат Олег Марусяк ("Слуга народа").
"Не думаю, что это было сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена", – добавил Железняк.
Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.
Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры
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шмаркля зацікавлений грабувати зебілів в будь-якій забігаловці))
А казино і інші борделі легко
заслужили..
Пострадавшие ЛИШАТЬСЯ здоровья, денег, жизни. Во имя чего? % в бюджет и вывода львиной доли в баксах на свинарные острова кипр, британские виргинские острова и остальные помойки-стиралки грязных денег (в том числе и от наркобизнеса)
Что в СУХОМ остатке получит Украина как государство? ДЕСЯТКИ тысяч жертв преступлений, десятки тысяч "наркоманов-игроков", чуть-чуть денег в бюджет, паралельно с возросшими издержками от преступлений, ослабление гривны.
Я вот НЕ понимаю, почему "игральные автоматы" - это хорошо, а проституция плохо? Во втором случае это десятки тысяч ФОПов с уплатой налогов. В первом случае будет на 10-20 рыл дерибан "бабла".