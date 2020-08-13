СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

"По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, делки переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Меры по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.