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Набсовет выбрал нового главу правления "Укрзализныци", – СМИ

Набсовет выбрал нового главу правления

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании члена набсовета Международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Об этом LIGA.net сообщили два источника, один из которых финалист конкурса на пост главы УЗ, передает БизнесЦензор.

Также эту информацию подтвердил экс-директор УЗ по развитию бизнеса Андрей Рязанцев: "По моей информации, наблюдательный совет УЗ 12 августа проголосовал за назначение Владимира Жмака главой правления УЗ. За - шесть, против - ноль, воздержался - один (немец Кристиан Кун, аргументировал тем, что не присутствовал при рассмотрении кандидатов на интервью)".

Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". До этого Жмак работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили (2015-2016 годы), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP и был советником президента компании Киевстар Игоря Литовченко.

Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрзализныци" 11 февраля принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

Для этого привлечена международная компания по подбору управленческого персонала Boyden, которая получит за свои услуги 837,5 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Однако уже 15 апреля Кабинет министров уволил Марчека, назначив Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога".

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, Кабинет министров планирует рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця" на следующей неделе.

наглядова рада (567) Укрзалізниця (4831)


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14.08.2020 09:48 Відповісти
Нахрена он нужен, этот наблюдательный совет, кто бы объяснил?! Там что, начальства нет, что еще и наблюдать?
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14.08.2020 09:52 Відповісти
Наблюдательный совет нужен для гребсти бобло лопатой. А при этом ни за что не отвечать. Система - с.
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14.08.2020 13:35 Відповісти
Мистер Бин на максималках!
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14.08.2020 12:25 Відповісти
Зря Вы так. Этот дядя вполне сможет навести порядок в УЗ. Он известен своей прямотой и несгибаемостью.
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14.08.2020 13:08 Відповісти
ну раз завязан на а/п Борисполе, то продумайте остановку Интерсити+ из Харькова в Борисполе, а не в никому не нужной Дарнице!!!
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14.08.2020 15:45 Відповісти

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