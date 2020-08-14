Антимонопольный комитет разрешил компании Злочевского купить "Соларгифт Химикал"

Антимонопольный комитет Украины разрешил Systemoil Energy CY Limited (Кипр) Николая Злочевского сконцентрировать более 50% в ООО "Соларгифт Химикал" (Киев).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным "Геоинформ Украина", "Соларгифт Химикал" напрямую не владеет специальными разрешениями на недропользование.

До последнего времени по 50% "Соларгифт Химикал", в сферу деятельности которой, в частности, входит производство продуктов нефтепереработки и химических веществ, владеют Дмитрий Манько и Matrapac Gmbh (Германия).

В июне 2020 года АМКУ рассматривал возможность приобретения Systemoil Energy контроля над харьковскими ООО "Альба Ресурс" (владеет лицензией на Южно-Медведевскую площадь) и ООО "Мироновкабудмонтаж" (Южно-Хрестищенская площадь). По данным Минюста, Systemoil Energy уже вошла в уставный капитал компаний.

Коме того, Systemoil Energy подконтрольно ООО "Гео Инвест Групп" (Бархановско-Подольская площадь).

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Злочевский. Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Нафтогазопромыслова геология" и "Геоюнит".

Как сообщал БизнесЦензор, бывший министр экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о попытке дачи взятки.