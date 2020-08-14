Морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 7,3%

Морские порты Украины за январь-июль 2020 года перевалили более 91,7 млн тонн грузов, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Администрации морских портов Украины, традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.

Так, за указанный период зерна было перевалено 25,8 млн тонн (-7,4%), руды – 26,5 млн тонн (+31,6%). Перевалка контейнеров украинскими портами составила 605,05 тыс. TEU (+10,9%).

За семь месяцев в экспортном направлении было обработано 69,5 млн тонн (+6,1%) грузов, в импортном – 14,3 млн тонн (+7,7%), транзитных грузов – 6,5 млн тонн (+14%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла 1,4 млн тонн (+41,9%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2019 году перевалили 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше по сравнению с 2018 годом.