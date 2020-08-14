Товарооборот Украины с начала года составил $55,48 миллиарда
В Украину импортировали товаров на более $28,8 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $ 4,2 млрд, или на 13%).
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.
Экспортировали из Украины на $26,6 млрд (уменьшение экспорта составило $2,1 млрд, или 7%).
Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,2 млрд.
Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%.
Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие.
Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют:
- зерновые - 18,5%,
- черные металлы - 16,9%,
- жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.
Среди импортируемых товаров наибольшая доля:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 15,8%,
- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование й механические устройства -10,7%,
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование - 9,6%.
Будь ласка, зачекайте...
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