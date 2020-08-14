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Товарооборот Украины с начала года составил $55,48 миллиарда

Товарооборот Украины с начала года составил $55,48 миллиарда

В Украину импортировали товаров на более $28,8 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $ 4,2 млрд, или на 13%).

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Товарооборот Украины с начала года составил $55,48 миллиарда 01

Экспортировали из Украины на $26,6 млрд (уменьшение экспорта составило $2,1 млрд, или 7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,2 млрд.

Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%.

Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют:

  • зерновые - 18,5%,
  • черные металлы - 16,9%,
  • жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

Среди импортируемых товаров наибольшая доля:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 15,8%,
  • реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование й механические устройства -10,7%,
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование - 9,6%.

Автор: 

імпорт (2369) товарообіг (224) експорт (3896)


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