Товарооборот Украины с начала года составил $55,48 миллиарда

В Украину импортировали товаров на более $28,8 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $ 4,2 млрд, или на 13%).

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Экспортировали из Украины на $26,6 млрд (уменьшение экспорта составило $2,1 млрд, или 7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,2 млрд.

Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%.

Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют:

зерновые - 18,5%,

черные металлы - 16,9%,

жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

Среди импортируемых товаров наибольшая доля: