Украина на треть увеличила производство бензинов

Доля украинских НПЗ в балансе рынка автомобильного бензина за январь-июль 2020 года составила 60%.

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ за семь месяцев текущего года нарастили выпуск автобензинов на 27,3%, до 661,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прирост обеспечил Кременчугский НПЗ "Укртатнафты", который, по имеющейся информации, нарастил производство до 576,5 тыс. тонн (+35,5% к показателю января-июля 2019 года).

На Шебелинский завод в январе-июле 2020 года пришлось 85 тыс. тонн, что на 10% меньше показателя января-июля прошлого года.

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По данным "А-95", импорт автомобильных бензинов по итогам семи месяцев 2020 года составил 593 тыс. тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года - 586 тыс. тонн.

В январе-июле 2020 года белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53,8 тыс. тонн, или на 13,6%, до 450,5 тыс. тонн. По итогам семи месяцев 2020 года на 26%, до 138 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с семью месяцами 2019 года.

В "А-95" отметили, что за семь месяцев 2020 года баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 14% (на 152,6 тыс. тонн), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,26 млн тонн.

Баланс украинского рынка бензинов в 2019 году составил 1,95 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в 2018 году. Производство украинскими НПЗ в 2019 году повысилось на 10% (на 84 тыс. тонн), до 908 тыс. тонн. Импорт в 2019 году сократился на 5,6%, или на 56 тыс. тонн, и составил 1,03 млн тонн.