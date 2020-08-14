ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Влияние пандемии COVID-19 на экономику вызвал существенное падение внутреннего валового продукта в еврозоне. Во втором квартале 2020 года этот показатель сократился на 12,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Это следует из данных Европейского статистического агентства Eurostat, обнародованным 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что падение стало самым крупным за время ведения статистики с 1995 года.

По сравнению со вторым кварталом предыдущего года скорректированный ВВП Еврозоны упал на 15%, что также является рекордным снижением. В целом в Евросоюзе падение по сравнению с первым кварталом 2020 года составил 11,7% процента, а по сравнению со вторым кварталом 2019 года - 14,1%.

Пандемия также повлияла на рынок труда. Так, во втором квартале количество занятых в еврозоне сократилось на 2,8% (в Евросоюзе - на 2,6%) по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года. А по сравнению со вторым кварталом 2019 года этот показатель снизился на 2,9% в еврозоне и на 2,7% - в ЕС. Обнародованные значения являются максимальными за время ведения наблюдений.

Больше всего среди стран Европейского союза падения ВВП во втором квартале зафиксировано в Испании (минус 18,5%), Венгрии (минус 14,5%) и Португалии (минус 13,9%). В Германии внутренний валовой продукт с апреля по июнь упал на 10,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 11,7% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года.