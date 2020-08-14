НБУ обнародовал вопросы-ответы о применении финмониторинга небанковскими финучреждениями

Национальный банк с целью предоставления участникам рынка полноценных разъяснений и информационной поддержки по организации финмониторинга разработал перечень систематизированных ответов на самые распространенные вопросы по осуществлению финмониторинга небанковскими финучреждениями.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Большинство вопросов из вышеупомянутого перечня - это вопросы, которые НБУ получил от рынка накануне встречи, во время и после встречи, а именно по:

правилам и подходам к организации финансового мониторинга в середине учреждения;

перечню операций, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга;

требованиям к количеству, формату и структуре внутренних документов;

срокам установления риск-профиля учреждения.

Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года, однако учреждения имеют достаточно времени для настройки и автоматизации собственных процессов и процедур для осуществления финансового мониторинга - до конца 2020 года.

Национальный банк и в дальнейшем готов общаться с участниками рынка и предоставлять разъяснения, чтобы переход к выполнению новых требований состоялся как можно комфортнее для финансовых учреждений. Ознакомиться с вопросами можно на сайте НБУ в разделе "Надзор - Финансовый мониторинг" в "Вопросы и ответы".