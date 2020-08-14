lifecell во втором квартале сократил чистый убыток на 88,4%

Мобильный оператор lifecell во апреле-июне 2020 года сократил чистый убыток на 88,4% - до 34 млн грн с 293,2 млн грн за аналогичный период 2019 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение оператора, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету, доход компании за указанный период вырос на 7,7% - до 1,596 млрд грн с 1,481 млрд грн во втором квартале 2019 года.

"Такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления услуг мобильного интернета и голосовых услуг на фоне снижения доходов роуминга из-за закрытия границ во время пандемии COVID-19. Использование роуминговых услуг начало возобновляться в мае-июне 2020 года", - говорится в сообщении.

Показатель EBITDA по итогам второго квартала вырос на 10,2% - до 880,1 млн грн (во втором квартале 2019 года - 798,8 млн грн). В результате маржа EBITDA составила 55,1% во втором квартале 2020 года (53,9%).

Капитальные вложения lifecell за отчетный период увеличились на 25,9% - до 440,8 млн грн (350 млн грн).

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Кроме того, за указанный период активная трехмесячная абонентская база lifecell увеличилась на 11,8% - до 7,6 млн абонентов (6,8 млн) и на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом (7,5 млн грн).

"Активная трехмесячная база пользователей скоростного мобильного интернета на базе 4,5G к концу второго квартала составляла 56% от всех пользователей дата-услуг, что привело к росту использования мобильных данных в сети оператора. Соответственно, среднее использование дататрафика выросло на 60% в годовом измерении", - отметили в компании.

Активный трехмесячный ARPU уменьшился на 3% и составил 70,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 72,5 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 19,3% - до 175,8 минуты с 147,4 минуты во втором квартале 2019 года.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году , выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.