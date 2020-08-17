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Центральный офис банка "Аркада" оформили на менеджера Злочевского

Центральный офис банка

Через несколько дней после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, Публичной кадастровой карты и Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно судебному реестру, 23 июня следственный судья Голосеевского районного суда Киева с целью сохранения имущества (имущественных прав) доверителей Фонда финасирования строительства и возмещения причиненных убытков наложил арест на имущество банка "Аркада". В частности, комплекс помещений банка площадью 14 тыс. кв. м по ул. Ольгинская, 3-А, участок площадью 0,53 га по ул. Ольгинская, 3 в Киеве, помещения в Киеве по ул. Елизаветы Чавдар, 32 и ул. Василия Касияна, 2/1, помещения и 12 земельных участков общей площадью 72,6 га в пгт. Буча, 19 участков в с. Михайловка-Рубежовка общей площадью 159,1 га, 3 участка в г. Бровары общей площадью 9,9 га.

Однако, 16 июля Киевский апелляционный суд это решение отменил и в удовлетворении ходатайства следователя об аресте имущества "Аркады" отказал.
А уже 21 июля право собственности на здание по ул. Ольгинская, 3-А и участок 0,53 га по этому же адресу было зарегистрировано за физическим лицом – Олегом Нелиным, который, в свою очередь, 30 июля передал это имущество в ипотеку Тарасу Бурдейному.

Здание и земельный участок на ул. Ольгинской были отданы банком в собственность Олегу Нелину без споров, как взыскание ипотеки. При этом, должником по кредиту был не только банк, а и ООО "Будэволюция", выступающее застройщиком ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах". Само здание было передано банком в ипотеку с целью обеспечения обязательств третьего лица с согласия наблюдательного совета банка от 6 сентября 2019 года. На момент предоставления согласия, оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн, что составляло почти 27% всех активов банка "Аркада".

Олег Нелин и Тарас Бурдейный – многолетние помощники и менеджеры Николая Злочевского – экс-нардепа, экс-министра экологии и природных ресурсов при Януковиче. Бурдейный – руководитель ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", принадлежащей Burisma Holding Limited Злочевского, а также CEO Burisma Group.

Центральный офис банка Аркада оформили на менеджера Злочевского 01

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Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

Пресс-служба банка подтвердила, что центральный офис банка сменил владельца из-за долга компании-застройщика, заявив о планах вернуть здание после уплаты долга.

Напомним, в марте этого года следователи Главного управления Нацполиции в Киеве начали расследование уголовного производства, в ходе которого установлено, что должностные лица банка "Аркада" и ООО "НМТ Инвестментс" создали схему с целью завладения средствами доверителей Фонда финансирования строительства и государства.

Следствие, в частности, установило, что строительство объектов недвижимости "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика" остановлено в связи с нецелевым использованием средств доверителей ФФС, что привело к нехватке средств для окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Также следствие установило, что "Аркада" получает от Нацбанка кредиты для рефинансирования существующих кредитов. Однако, полученные средства банк не использует по назначению. Согласно данным следователей, государственные средства безосновательно перечисляются на счета ООО "Финансовая Компания "Юг Капитал" с последующим их присвоением.

Следствием установлено, что правление банка искусственно создало финансовую нестабильной ситуации в банке "Аркада" путем вывода денежных средств доверителей ФФС и государства посредством ценных бумаг ООО "НМТ Инвестментс", а также пересчета их на подконтрольные общества.

Основным владельцем банка "Аркада" является Константин Паливода.

Автор: 

банки (7033) Злочевський Микола (120) будівництво (2245)


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Пирамида существует практически во всей строительной сфере. Все живут за счет авансов и новых объектов (=средств новых инвесторов-доверителей), которые успешно разворовывают "успешные предприниматели"
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17.08.2020 14:08 Відповісти
Это обычное рейдерство. Кто-то очень близкий к Кличко хочет отжать банк и все его строительные объекты. Поэтому сначала Кличко расторг договор с банком об аренде земли под "Патриотику на озерах", потом НБУ Смолия запретил Аркаде привлекать депозиты, и выдавать кредиты на строительство, а также продавать квартиры в новых объектах. Фактически финансирование строительства было заморожено. Банк целенаправленно вели к банкротству, чтобы кто-то из застройщиков из окружения Кличка мог отжать за две копейки и банк, и все его строительные объекты. Чтобы все-таки раздобыть финансирование для достройки своих объектов банк решил заложить свой главный офис в центре Киева. За эти деньги банк сможет достроить и сдать жилье. И тут начался уже откровенный беспредел со стороны шоколадно-ударной банды. Они попытались наложить арест на имущество Аркады, чтобы даже под залог своего имущества он не мог достать финансирование на достройку объектов.

Там вверху порохоботики написали про пирамиду. Нет никакой пирамиды. Аркада десятилетиями строил квартиры для киевлян и все были довольны. Есть бандит Кличко со своей ненасытной бандой. Которые хотят все отжимать по беспределу. Очень надеюсь, что Аркада таки достроит свои объекты, продаст квартиры и выкупит свой главный офис обратно. А шоколадно-ударная банда знову спіймає облизня.
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17.08.2020 18:35 Відповісти
Это обычное рейдерство. Кто-то очень близкий к Авакову и Зеленскому хочет отжать банк и все его строительные объекты.
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17.08.2020 22:52 Відповісти
Не знали б люди ким є ця жирна морда Злочевський, якому його Талмуд дозволяє добиватись цілі любим способом без мук совісті і моралі", то ще можна було б думати про рейдера Кличка.
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18.08.2020 08:37 Відповісти
Не знали б люди ким є ця жирна морда Злочевський, якому його Талмуд дозволяє добиватись цілі любим способом без мук совісті і моралі", то ще можна було б думати про рейдера Кличка.
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18.08.2020 08:38 Відповісти

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