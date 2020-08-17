Нацбанк продолжит настаивать на законности национализации "Приватбанка", – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит защищать законность решения о национализации "Приватбанка" в судах с его бывшими акционерами.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк продолжит защищать законность решений государства о национализации. Мы поддерживаем ту же политику, которая и была. Вместе с тем, мы направили соответствующие документы в Конституционный суд Украины по рассмотрению банковского закона (так называемый "антиколомойський закон", – ред.). Ревизия решений задним числом для меня неприемлема. Поэтому мы поддерживаем ту же политику в этом вопросе", – сказал Шевченко.

Глава НБУ также отметил, что не знаком лично с Игорем Коломойским, а также не стал комментировать мотивы связанных с олигархом народных депутатов, которые критиковали его назнечение.

"Когда я принимал решение о карьерной перспективе в Национальном банке, много думал об уровне давления, который придется испытать. Не могу сказать, что я не привык к давлению. Любой банкир, глава крупного банка имеет в этом опыт. И я принял для себя решение, еще до того, как возглавил НБУ, что такое давление будет и я к нему готов. А то, о чем вы спрашиваете... У них такая работа, они политики. И я не исключаю, что это давление будет и впредь", – добавил Шевченко.

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Как сообщалось, Национальный банк ведет ряд судебных процессов против бывших владельцев "Приватбанка" как в Украине, так и за границей.

Кроме того, государственный "Приватбанк" в Высоком суде Лондона пытается взыскать с Игоря Коломойского и партнеров $3 млрд. Слушания в рамках рассмотрения этого дела по существу назначены на 1 марта 2022 года.

Ранее привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.