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Региональная Газовая Компания поддержала разработку Национальной экономической стратегии

Региональная Газовая Компания поддержала разработку Национальной экономической стратегии

"Региональная Газовая Компания" поддерживает инициативу правительства по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам встречи представителей ключевых отраслей с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также руководством Офиса президента и Нацбанка, передает БизнесЦензор.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для достижения устойчивого развития Украине нужны от 5 до 10 лет последовательных усилий. Для этого необходима координация основных стейкхолдеров в процессе создания и реализации Стратегии.

"Если мы смотрим на 10 лет вперед, то стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрение лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни", – отметил Денис Шмыгаль.

На встрече были представлены семь векторов развития Украины, которые легли в основу разработки стратегии: промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор.

В ходе обсуждения Стратегии директор РГК Олег Никоноров отметил, что энергетическая инфраструктура может стать одним из ключевых драйверов будущего экономического роста. РГК готова принять участие в разработке Национальной экономической стратегии, используя свой опыт создания цифровых сервисов для миллионов клиентов и внедрение современных технологий для повышения производительности труда.

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В обсуждении Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года приняли участие владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний, которые представляли ключевые отрасли экономики Украины.

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

Автор: 

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