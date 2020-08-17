БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 018 0

Суд отдал застройщику участок в центре Киева, где предлагали обустроить парк

Суд отдал застройщику участок в центре Киева, где предлагали обустроить парк

Суд признал заключенным дополнительное соглашение о возобновлении договора аренды земельного участка в центре Киева площадью 0,47 га на 5 лет между Киевсоветом и ООО "Гарден Сити".

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 14 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решением суда договор возобновлен, начиная с мая 2018 года.

Напомним, Киевсовет передал участок 0,47 га на ул. Антоновича, 52-54 в аренду ООО "Фирма Т.М.М." в 2005 году на 5 лет. В дальнейшем стало известно, что в 2013 году аренда этого участка перешла к "Гарден Сити".

Представители Киевсовета в суде заявили, что это произошло путем внесения изменений в договор 2005 года, когда вместо Фирмы "Т.М.М." арендатором участка стало "Гарден Сити".

В то же время, как утверждают столичные чиновники, состоялось возобновление аренды на период с 2010 по 2015 год. Поэтому, считает Киевсовет, договор аренды прекратил свое действие в сентябре 2015 года. А "Гарден Сити", которое обратилось с ходатайством о восстановлении только в феврале 2018 года, пропустило все сроки давности.

Кроме того, Киевсовет заявил, что участок предоставлялся с целью строительства жилого комплекса с ТРЦ, однако до сих пор ничего не построено, поэтому преимущественного права на возобновление аренды у фирмы нет.

Впрочем, суд эти доводы Киевсовета отверг. Суд отметил, что в 2013 году стороны заключили новый договор, по которому расчет срока пятилетней аренды начался с того же 2013 года. При этом суд отметил, что "Гарден Сити" подала заявление о восстановлении аренды в установленный срок, а в дальнейшем не получил ни одного решения Киевсовета (ни отказа, ни согласования), и продолжал пользоваться участком и платить арендную плату.

Участок площадью 0,47 га, аренда которого возобновлена для ООО "Гарден Сити", примыкает к участку площадью 4,04 га, который в 2006 году Киевсовет продал фирме "ТММ" за 61 млн грн для строительства комплекса в составе жилья, оздоровительно-развлекательных и торгово-офисных объектов. В дальнейшем этот участок также перешел в собственность "Гарден Сити".

В январе 2020 года депутат Киевсовета Константин Яловой зарегистрировал проект решения о выкупе участка в "Гарден Сити" для создания на нем городского парка. В пояснительной записке к проекту указано, что на участке сейчас находится заброшенный затопленный подземными водами реки Лыбидь котлован, оставшийся после неудачного начала строительства жилого комплекса.

Кроме того, в аренде в "Гарден Сити" находится рядом еще один участок площадью 0,07 га, аренду которой фирма аналогичным образом хочет восстановить через суд.

Суд отдал застройщику участок в центре Киева, где предлагали обустроить парк 01

Владельцем ООО "Гарден Сити" является ООО "Дженерал Имобилиер Украины 2", владельцами которого являются ООО "Октагон Холдинг" и кипрская компания "Миснар Инвестментс Лимитед".

Собственниками ООО "Октагон Холдинг" является общество "Аликсис С.А." (Швейцария) и кипрская компания "Миснар Инвестментс Лимитед", конечными бенефициарными владельцами которых являются Марина Анна Габриэль Зелингер де Балкани из Италии, Мари-Элизабет Леопольда Лилиан Хелен Маргерита Янссенс-Зелингер де Балкани из Швейцарии, Александра Мари Жаклин Илус Зелингер де Балкани эп. Стром и Биргер Стром из Люксембурга.
Руководителем "Гарден Сити" является Юрий Нартов.

Константин Яловой является сыном бывшего секретаря Киевсовета Владимира Ялового и зятем экс-главы Шевченковской РГА, экс-нардепа Виктора Пилипишина. При этом Константин Яловой также работал в фирмах Пилипишина.

Автор: 

Київ (4734) Київрада (314) парк (46) будівництво (2245) забудова (219)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 