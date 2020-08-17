Суд отдал застройщику участок в центре Киева, где предлагали обустроить парк

Суд признал заключенным дополнительное соглашение о возобновлении договора аренды земельного участка в центре Киева площадью 0,47 га на 5 лет между Киевсоветом и ООО "Гарден Сити".

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 14 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решением суда договор возобновлен, начиная с мая 2018 года.

Напомним, Киевсовет передал участок 0,47 га на ул. Антоновича, 52-54 в аренду ООО "Фирма Т.М.М." в 2005 году на 5 лет. В дальнейшем стало известно, что в 2013 году аренда этого участка перешла к "Гарден Сити".

Представители Киевсовета в суде заявили, что это произошло путем внесения изменений в договор 2005 года, когда вместо Фирмы "Т.М.М." арендатором участка стало "Гарден Сити".

В то же время, как утверждают столичные чиновники, состоялось возобновление аренды на период с 2010 по 2015 год. Поэтому, считает Киевсовет, договор аренды прекратил свое действие в сентябре 2015 года. А "Гарден Сити", которое обратилось с ходатайством о восстановлении только в феврале 2018 года, пропустило все сроки давности.

Кроме того, Киевсовет заявил, что участок предоставлялся с целью строительства жилого комплекса с ТРЦ, однако до сих пор ничего не построено, поэтому преимущественного права на возобновление аренды у фирмы нет.

Впрочем, суд эти доводы Киевсовета отверг. Суд отметил, что в 2013 году стороны заключили новый договор, по которому расчет срока пятилетней аренды начался с того же 2013 года. При этом суд отметил, что "Гарден Сити" подала заявление о восстановлении аренды в установленный срок, а в дальнейшем не получил ни одного решения Киевсовета (ни отказа, ни согласования), и продолжал пользоваться участком и платить арендную плату.

Участок площадью 0,47 га, аренда которого возобновлена для ООО "Гарден Сити", примыкает к участку площадью 4,04 га, который в 2006 году Киевсовет продал фирме "ТММ" за 61 млн грн для строительства комплекса в составе жилья, оздоровительно-развлекательных и торгово-офисных объектов. В дальнейшем этот участок также перешел в собственность "Гарден Сити".

В январе 2020 года депутат Киевсовета Константин Яловой зарегистрировал проект решения о выкупе участка в "Гарден Сити" для создания на нем городского парка. В пояснительной записке к проекту указано, что на участке сейчас находится заброшенный затопленный подземными водами реки Лыбидь котлован, оставшийся после неудачного начала строительства жилого комплекса.

Кроме того, в аренде в "Гарден Сити" находится рядом еще один участок площадью 0,07 га, аренду которой фирма аналогичным образом хочет восстановить через суд.

Владельцем ООО "Гарден Сити" является ООО "Дженерал Имобилиер Украины 2", владельцами которого являются ООО "Октагон Холдинг" и кипрская компания "Миснар Инвестментс Лимитед".

Собственниками ООО "Октагон Холдинг" является общество "Аликсис С.А." (Швейцария) и кипрская компания "Миснар Инвестментс Лимитед", конечными бенефициарными владельцами которых являются Марина Анна Габриэль Зелингер де Балкани из Италии, Мари-Элизабет Леопольда Лилиан Хелен Маргерита Янссенс-Зелингер де Балкани из Швейцарии, Александра Мари Жаклин Илус Зелингер де Балкани эп. Стром и Биргер Стром из Люксембурга.

Руководителем "Гарден Сити" является Юрий Нартов.

Константин Яловой является сыном бывшего секретаря Киевсовета Владимира Ялового и зятем экс-главы Шевченковской РГА, экс-нардепа Виктора Пилипишина. При этом Константин Яловой также работал в фирмах Пилипишина.