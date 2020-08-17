Шахтеры "Беларуськалия" прекратили добычу руды, – СМИ

Шахты "Беларуськалия" приостановили выдачу руды в рамках забастовки.

Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на шахтеров предприятия, передает БизнесЦензор.

У 4-го рудоуправления компании сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.

"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", – сообщил один из членов стачкома.

По его словам, представитель руководства предложил бастующим обсудить безболезненную остановку предприятия.

"Если производство остановить мгновенно, будут необратимые процессы. За это нам люди спасибо точно не скажут. Раз руда наверх уже не идет, дробление скоро остановится само, поскольку на складах она закончится и на фабрике руда закончится. По цепочке все будет остановлено", – пояснил представитель стачкома.

Ранее сообщалось, что коллектив "Беларуськалия" решил начать забастовку и утром в понедельник начал формировать стачкомы, чтобы официально объявить об остановке производства.

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В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия.

На встрече люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНА, которому они перестали доверять, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после, признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если их требования не выполнят.

БКК опубликовала открытое письмо с призывом остановить насилие.

"Беларуськалий" – единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок.