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Власти Киева вновь ограничили въезд грузовиков

Власти Киева вновь ограничили въезд грузовиков

С 10:00 до 22:00 в Киев ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Автор: 

вантажі (1332) КМДА (866) Київ (4734)


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