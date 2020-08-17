"Центрэнерго" обещает погасить долги перед госшахтами на 440 миллионов

ПАО "Центрэнерго" продало значительную часть электроэнергии на период до конца года для того, чтобы погасить задолженность перед государственными шахтами за поставленную продукцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Продажа электроэнергии до конца года позволит "Центрэнерго" полностью закрыть долги перед шахтами", – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что точная сумма задолженности, начавшей формироваться еще в 2019 году, подсчитывается, "но это будет не менее 440 млн грн".

Как сообщалось, по данным Украинской энергетической биржи, "Центрэнерго" 14 августа продало на ее аукционе по двусторонним договорам 4,64 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020 года. Из них 2,02 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группе "Приват" Игоря Коломойского и партнеров ЧАО "Синтез Ойл".

В то же время в "Центрэнерго" заявили, что обратились в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахт, исходя из его рыночной цены.

"В частности, сегодня "Центрэнерго" уже заключило контракт с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн за тонну без НДС", – указали в пресс-службе.

По ее данным, соответствующее письмо генкомпания направила в Кабмин и Минэнерго 14 августа.

В конце июня глава "Центрэнерго" Александр Корчинский называл стоимость угля государственных шахт на уровне 1950 грн за тонну.

Государственный "Ощадбанк" отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомания договорится о кредитовании госбанков на сумму 1,3 млрд грн.