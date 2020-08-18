Власти США впервые разрешили добычу нефти на Аляске

Правительство США разрешило добычу нефти в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске.

Как сообщил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт в интервью онлайн-изданию The Wall Street Journal, продажа лицензий на бурение там может начаться уже к концу 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я преисполнен доверия в то, что бурение будет проводиться ответственно, с соблюдением экологических стандартов и без вреда природе", – заявил министр.

В то же время экологические организации объявили о том, что намерены добиваться запрета на добычу нефти в регионе, являющемся естественной средой обитания для белых медведей, оленей и многих других животных.

"Правительство Трампа торопится выставить на продажу последний нетронутый регион нашей страны и таким образом подвергнуть риску его исконных жителей и дивный мир растений и животных", – сказал дам Колтон, представляющий природоохранную организацию Alaska Wilderness League.

По его словам, организация собирается оспаривать разрешение на добычу нефти на Аляске в суде, связаться с Конгрессом и оказать давление на нефтяные компании, чтобы предотвратить разработку полезных ископаемых на Аляске.

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Три года назад, когда большинство в обеих палатах Конгресса США составляли республиканцы, Конгресс дал добро на бурение нефтяных скважин в природоохранной зоне на севере Аляски. На сегодняшний день большинство в Палате представителей имеют демократы, оппонирующие Трампу.

Президент США Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к проблеме защиты климата, напоминает агентство AFP. Стимулируя нефтяную промышленность США, за время своего президентства он ослабил ряд экологических предписаний.