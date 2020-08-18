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Мининфраструктуры получило 4,7 тысячи разрешений на грузовые перевозки от Польши

Мининфраструктуры получило 4,7 тысячи разрешений на грузовые перевозки от Польши

Министерство инфраструктуры сообщило о получении 4 711 тыс. разрешений Республики Польша и 4,6 тыс. транзитных разрешений Республики Словения на осуществление грузовых автоперевозок для украинских перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба министерства, эти разрешения уже доступны для бронирования на Транспортном портале электронных услуг, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, до конца недели в Украину поступят дополнительные 6000 универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании.

Кроме того, уже есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.

Мининфраструктуры также направило дополнительный запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой осуществить обмен дополнительными разрешениями.

В министерстве отмечают, что с целью улучшения качества предоставления услуг по выдаче разрешений, "Укртрансбезопасность" с 14 августа перевела пункт выдачи разрешений в Борисполе по пятницам и субботам на круглосуточный режим.

Как сообщалось, бизнес-ассоциации призывают Кабинет министров поднять вопрос о проблеме нехватки разрешений на грузоперевозки в ЕС в рамках переговоров об обновлении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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вантажі (1332) Польща (2467) Мінінфраструктури (1376)


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