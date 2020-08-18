Верховный Суд отказался снять арест с проданных на аукционе акций "Проминвестбанка"

Верховный Суд своим постановлением от 6 августа отказался удовлетворить жалобу ООО "Финансовая компания "Фортифай" и оставил без изменения постановление Киевского апелляционного суда от 31 марта, которым финкомпании было отказано в отмене мер обеспечению иска в виде ареста 99,77% акций "Проминвестбанка", принадлежащих России (в лице российской госкорпорации "Внешэкономбанк").

Как следует из решения Верховного Суда, арест акций банка был наложен определением Апелляционного суда Киева еще в сентябре 2018 года по ходатайству ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Речь идет о судебных процессах связанных с Коломойским компаний в Украине о предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с России $159 млн в качестве компенсации за недвижимое имущество, захваченное при оккупации Крыма.

Свое ходатайство о снятии ареста с 99,77% акций "Проминвестбанка" финкомпания "Фортифай" мотивировала тем, что соответствующие акции она приобрела за 268,7 млн грн на аукционе, который 4 марта состоялся на бирже ПФТС в пределах исполнительного производства.

Финкомпания "Фортифай" отмечала, что указанный арест акций "Проминвестбанка" не позволяет завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод акций на счет "Фортифай".

Однако Верховный Суд констатировал, что поскольку ООО "Финансовая компания "Фортифай" не является стороной арбитражного разбирательства и участником дела о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения международного коммерческого арбитража, поэтому не вправе ставить вопрос об отмене мер обеспечения иска в этом деле".

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Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.