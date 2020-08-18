Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго"
В Украине в 2020 году из-за роста доли возобновляемых источников энергии (в основном солнечных электростанций), увеличилась балансировка энергосистемы за счет теплоэлектростанций (ТЭС), что в итоге приводит к увеличению выбросов углекислого газа СО2 и загрязнению атмосферы.
Об этом сообщил директор ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.
"В этом году можно говорить, что загрузка ТЭС для балансировки было больше... Тем более, тепловая генерация разгружалась меньше, чем "Энергоатом", за счет того, что обеспечивала необходимое регулирования энергосистемы при отсутствии ресурсов на ГЭС", – отметил главный диспетчер.
Зайченко также отметил, что из-за того, что в энергосистеме уменьшилось потребление (по сравнению с прошлым годом), то в абсолютных величинах выбросы СО2 могли уменьшиться, однако относительно уровня потребления электроэнергии в энергосистеме выбросы СО2 увеличились, потому что существенно выросла доля ВИЭ.
"На данный момент мы уже (по состоянию на август 2020) имеем производство из ВИЭ в 6,5 млрд кВт-ч, при том, что за весь 2019 год было 5,5 млрд кВт-ч", – отметил главный диспетчер.
Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.
"Мы даже в этом году, весной уже имели ту картинку, которая называется "калифорнийская уточка". Когда при увеличении доли ВИЭ именно в дневные часы, мы должны были по 6-7 блоков электростанций отключать, а затем после прохождения периода солнечной активности, включать их на вечер. И это также достаточно сильно увеличивает выбросы парниковых газов, и не только парниковых, ведь переходный процесс при выключении-включении блоков наиболее вреден для окружающей среды", – подытожил Зайченко.
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Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.
Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів
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нужно же как то "объяснить" необходимость закупок герусом-коломойшей угля в рашке (донбасского) - вместо того чтобы наращивать выработку э/э на АЗС.
при цене что установили в 1 коп за кВт*час скоро АЭС ничего не сможет вырабатыват
"Себестоимость производства электроэнергии на гидроэлектростанция х 0,11 грн., на атомных станциях - 0,18 грн., на тепловых электростанциях - 0,45-0,46 грн.", - сообщает председатель НКРЭ.(2016г)
...1 кВт електроенергії, виробленої на АЕС коштує близько 50 копійок(2020г)
при тому що вартість 1.6 й 2.5+ грн/кВт
Одновременно, чтобы по сути окончательно добить отрасль АЭС, параллельно Кабмин Шмыгаля обязал АЭС продавать остальную (не для населения, - для предприятий) э\э
по цене в 2 раза выше себестоимости. Это делает АЭС неконкурентными по сравнению с, например, ТЭС Ахметова, и ведет к банкротству Энергоатома.
Этот весь дурдом в экономике - к Ванге не ходи - закончится или полным крахом отрасли,
либо, после осенних местных выборов (ну нельзя же накануне...) резким повышением цены э\э для населения
Вперед! в
светлоетемное будущее, где электричество доступно только тем, кто способен платить за "экологически чистую"(гюою - ахметовскую) э\э по 6 грн\кВт!
"Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.
"за счет ТЭС(70% которых - ахметовские), большинство которых работает на угле(90% которого - Ахметова же).
Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". ...
так что готовся крутить педали, зебил.. или платить за расейский уголь от геруса-коломойши.. Вместо дешевой э/э на закрытых зебилами блоках АЭС.
впрочем, судя по твоим истерикам и повторению фразочек от шария - ты совсем завяз в зомбоящике
а теперь и зебил https://biz.censor.net/user/461407 это же повторяет за шарием, браво!))
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82/a-49618175 https://www.dw.com/ru/германия-бьет-рекорды-в-зеленой-энергетике-что-за-этим-стоит/a-49618175
За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и на угольных ТЭС.
Результат не заставил себя долго ждать: за шестимесячный период в Германии возобновляемые источники (ВИЭ) впервые выработали больше энергии, чем угольные и атомные электростанции. Доля электроэнергии, произведенной из энергии солнца, ветра, биомассы и воды, составила 47,3%.
На уголь и АЭС пришлось 43,4%, еще 9,3% электроэнергии было получено из газа, а остальные 0,4 процента - из других источников, в том числе, нефти. Такие данные в июле предоставил Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (********** ISE).
у кацапского бота https://biz.censor.net/user/461407 немцы "тупые" - не знают как добывать "дешевую э/э" из расеи - вместо этого наращивают возобновляемую энергетику..))
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5/a-53760076 https://www.dw.com/ru/российский-газ-больше-не-нужен-газпром-теряет-позиции-на-экспортном-рынке/a-53760076
Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале текущего года на 24,2%. Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. На отдельных направлениях падение газового экспорта особенно драматичное. Так, по данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее.
Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%. В этих условиях эксперты все чаще обращаются к теме экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов "Газпрома".
"Сегодня 02:00-06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.
Как отмечается, причиной этого стал "низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высоком выработке ТЭС, для которых импортируется (донбасский) уголь из РФ.
...исключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу ТЭС на российском угле...
То они стимулировали т.к. это экологично, то теперь оказывается это вредит.
Зебильные идиоты.
1. Производители "зеленки"(в первую очередь Ахметов - 26%) поставляют ее приоритетно(Укрэнерго по существующим законим не имеет права ее не принять) по максимальной в Европе и фиксиррованной в валюте цене
2. "Зеленка" - не стабильна (ветер стих \ солнце скрылось). Для балансировки электросети, особенно в часы пик, реально можно выполнять только при помощи ТЭС(читай: опять Ахметов, - 70%), других вариантов попросту нет(исключение - Днестровская ГАЭС, но она одна погоды не делает).
"Зеленка" в условиях Украины - ловушка для простаков-потребителей, которая уже захлопнулась. А теперь, потребитель, "бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте" електрику за ціною, яку призначить монополіст.
"Им бы понедельники - взять да отменить"(с) - Но это не об Украине.
Если олигархи поставляют Зе э/э , то надо платить по завышенным ценам, так еще бюджет должен финансировать и ЭНЕРГОАТОМ себе в убыток продавать, а если солца нет , то и поставки э/э нет, то взамен поставляется с прихватизированных ТЕЦ , убивая все живое включая украинцев.
Воровство из бюджета есть , выкупая Зе э/э по завышенным тарифам у олигархов, а где здесь улучшение экологии?
Ее нет, - просто мошенничество власти.
Скажи это Ахметову, например. Который АЭС и СЭС построил, а соответствующие балансирующие - и не думал
Укрэнерго давным-давно об этом говорил и 2 года назад оценивал такое строительство в более чем 50 млрд грн. Где деньги, Зин?(с). Ахметов сотоварищи вкладывать не будет. Он согласен только получать.
И не стоит как аргумент, оглашать здесь пусть и правильный, но чисто теоретический курс по экономике. Будто Койот и прочие не знают, что в Украине, "воля государства" - это и есть воля олигархов, облаченная в решения его ставленников во власти.
В Украине, где премьер - бывший директор одной из электростанций Ахметова, а министр энергетики - бывший сотредник его же ДТЕК.
Остальное - вторично
Аккумулирующие мощности - хранят товар произведенный другими.
Чтоб они работали - им надо платить за хранение.
Кому это надо 1) тратить деньги на строительство накопителей 2) платить им за накопление - когда можно просто перебалансировать генерацию???
Солнце скрылось \ ветер стих \ нагрузка резко выросла(час пик) \ нагрузка резко упала(ночь)
Аккумулирующих станций в стране нет в принципе.
Воды для ГЭС - мизер
ТЭС по твоей указке ликвидировали как класс.
Чем регулировать будешь? Иначе - веерные отключения или блекаут всей системы (полный крах).
ЗЫ. Вкл\выкл "по щелчку" АЭС - не предлагать
вкл\выкл ""
ТЕЦ це пережиток.
Похоже из таких умников земразь и набирает себе команду.
АЕС постійно видають одну і туж потужність. Но люди днем споживають більше електрики і для цього використовують балансуючі ТЕЦ.
Пікові години рано та після 16:00 до вечора - но це для простих споживачів. А є ж ще виробництво та підприємства які працюють днем і ніччю в більшості випадків не працюють і тому нічний тариф дешевший.
Ніччю споживання немає.
ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і їх на*ер не треба.
P.S. Все в точності як я писав - ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС (ВДЕ) перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і їх на*ер не треба.
P.S. Все в точності як я писав - ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС (ВДЕ) перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
А где же в твоей схеме делись СЭС и ГЭС? Ты забыл про них? И как они влияют на баланс в системе?
Пояснення читай в іншій гілці..
АЭС нельзя тормозить и разгонять на столько быстро, чтоб балансировать ими суточные пики и спады потребления. Следовательно в идеале АЭС должны обеспечивать потребление на минимальном спаде, а на пике генерация должна увеличиваться за счёт менее инерционных источников, вроде ГЭС и ТЭС. В чём неприятность ВИЭ для АЭС? В том что они выдают основную мощность днём (солнечные, ветровые). Когда минимальный спад потребления. То есть они "отъедают" часть ниши в которой должны работать АЭС. К вечеру выработка ВИЭ падает, а потребление растёт. АЭС нельзя так быстро разгонять чтоб компенсировать рост потребления. Потому прочим источникам приходится не только компенсировать разницу потребления между спадом и пиком, но и замещать выбывшие до утра мощности генерации ВИЭ.
Должно быть что то одно. Им вдвоём не ужиться в одной энергосистеме.
Може пиво поміняти?
С чего ты решил, что я утверждаю обратное? Какой баланс может быть у системы в которой у генерации то день, то ночь, то зима, то пасмурно.
- верно.
И в Украине олигархи руками ставленников ставлениками пускают под нож АЭС, генеририрующих дешевую э\э
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Так скажите, в чем вы увидели инвестиции в украинский бюджет? Тоесть все ето говно сделано из иностранных комплектующих и завезено в Украину без уплаты налогов, по льготному и дотационному законодательству, только ради для откачки денег из наших карманов. Украинская только земля и утилизация етого дерьма в 2030 году будет за счет Украины.Вот и все ваши миллиардные дотации о которых вы лапшаете народу.
Боти ви хоча б самі подивились ту криву. Спеціально для вас зробив скрин.
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і вони не потрібні.