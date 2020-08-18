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Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго"

Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, –

В Украине в 2020 году из-за роста доли возобновляемых источников энергии (в основном солнечных электростанций), увеличилась балансировка энергосистемы за счет теплоэлектростанций (ТЭС), что в итоге приводит к увеличению выбросов углекислого газа СО2 и загрязнению атмосферы.

Об этом сообщил директор ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"В этом году можно говорить, что загрузка ТЭС для балансировки было больше... Тем более, тепловая генерация разгружалась меньше, чем "Энергоатом", за счет того, что обеспечивала необходимое регулирования энергосистемы при отсутствии ресурсов на ГЭС", – отметил главный диспетчер.

Зайченко также отметил, что из-за того, что в энергосистеме уменьшилось потребление (по сравнению с прошлым годом), то в абсолютных величинах выбросы СО2 могли уменьшиться, однако относительно уровня потребления электроэнергии в энергосистеме выбросы СО2 увеличились, потому что существенно выросла доля ВИЭ.

"На данный момент мы уже (по состоянию на август 2020) имеем производство из ВИЭ в 6,5 млрд кВт-ч, при том, что за весь 2019 год было 5,5 млрд кВт-ч", – отметил главный диспетчер.

Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.

"Мы даже в этом году, весной уже имели ту картинку, которая называется "калифорнийская уточка". Когда при увеличении доли ВИЭ именно в дневные часы, мы должны были по 6-7 блоков электростанций отключать, а затем после прохождения периода солнечной активности, включать их на вечер. И это также достаточно сильно увеличивает выбросы парниковых газов, и не только парниковых, ведь переходный процесс при выключении-включении блоков наиболее вреден для окружающей среды", – подытожил Зайченко.

Читайте также: Зеленский поручил подготовить изменения в закон о рынке электроэнергии

Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Автор: 

Укренерго (2037) альтернативна енергетика (704) Зелений тариф (334) сонячна енергетика (251)


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Топ коментарі
+5
кацапа, про СП-2 бы уже молчало, недоумковатое)) или слишком старая методичка скабеевой-шария попалась - не в курсе что с СП-2 "случилось"?
впрочем, судя по твоим истерикам и повторению фразочек от шария - ты совсем завяз в зомбоящике
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18.08.2020 13:27 Відповісти
+5
мда.. идиотизм шмыгаля и Ко - за гранью реальности
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18.08.2020 14:52 Відповісти
+5
Я работник АЭС. Для решения проблем пиковых нагрузок и небалансов существует отработанная система гидроаккумулирующих ЭС. В нашем гидрокомплексе АЭС, используя дешевую ночную электроэнергию, ночью заполняют гидроагрегатами аккумулирующее водохранилище, вода которого днем срабатывается через турбины гидроэлектростанции. Таким образом, избыток ночной электроэнергии превращается в дополнительную мощность при максимальной дневной нагрузке. Нежелание развивать подобные схемы состоит в банальном лоббировании интересов собственника тепловых электростанций - Ахметова.
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18.08.2020 23:39 Відповісти
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Новая методичка от Геруса?
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18.08.2020 12:11 Відповісти
само собой.. отмазка для зебилов:
нужно же как то "объяснить" необходимость закупок герусом-коломойшей угля в рашке (донбасского) - вместо того чтобы наращивать выработку э/э на АЗС.
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18.08.2020 13:07 Відповісти
наращивать выработку АЭС ?
при цене что установили в 1 коп за кВт*час скоро АЭС ничего не сможет вырабатыват
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18.08.2020 13:47 Відповісти
1 коп?)) давно такого бреда не слышал)
"Себестоимость производства электроэнергии на гидроэлектростанция х 0,11 грн., на атомных станциях - 0,18 грн., на тепловых электростанциях - 0,45-0,46 грн.", - сообщает председатель НКРЭ.(2016г)

...1 кВт електроенергії, виробленої на АЕС коштує близько 50 копійок(2020г)

при тому що вартість 1.6 й 2.5+ грн/кВт
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18.08.2020 14:03 Відповісти
" Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергииКабмин внес изменения в механизм спецобязательств участников рынка электрической энергии - постановлением предусматривается, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт....." " 50% электроэнергии, производимой предприятием, будет поставляться для нужд населения, чтобы максимально снизить конечную цену. "
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18.08.2020 14:31 Відповісти
мда.. идиотизм шмыгаля и Ко - за гранью реальности
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Мало того.
Одновременно, чтобы по сути окончательно добить отрасль АЭС, параллельно Кабмин Шмыгаля обязал АЭС продавать остальную (не для населения, - для предприятий) э\э
по цене в 2 раза выше себестоимости. Это делает АЭС неконкурентными по сравнению с, например, ТЭС Ахметова, и ведет к банкротству Энергоатома.

Этот весь дурдом в экономике - к Ванге не ходи - закончится или полным крахом отрасли,
либо, после осенних местных выборов (ну нельзя же накануне...) резким повышением цены э\э для населения

Вперед! в светлое темное будущее, где электричество доступно только тем, кто способен платить за "экологически чистую"(гюою - ахметовскую) э\э по 6 грн\кВт!
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18.08.2020 16:49 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3212056/************************************************************************
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18.08.2020 14:33 Відповісти
Привет икалагически чистой энергии!!!
"Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.
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18.08.2020 12:45 Відповісти
Забыл добавить ... :
"за счет ТЭС(70% которых - ахметовские), большинство которых работает на угле(90% которого - Ахметова же).
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18.08.2020 16:53 Відповісти
..54% э/э сегодня обеспечивает "Энергоатом". Легче всего сейчас за счет "Энергоатома" положить энергетику, еще и разрешив то, что сделал господин Герус, о чем откровенно сказал президент, открыть рынок для России, для завоза сюда дешевой дотационной российской электроэнергии.(с)

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". ...
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18.08.2020 13:21 Відповісти
У вас мусор в голове, Герус хотел покупать дешёвую электрику в россии чтобы использовать её для балансировки вместо тепловой генерации Ахметова, которая, как известно, самая дорогая в мире. Причем 2% купленной электрики снижали стоимость покупаемой внутри страны энергии более чем на 10%. А проплаченные ахметовым "эксперты" и за ними бараны которые ни в зуб ногой подняли вой. Поддержали национального производителя, Ахметов купит себе еще один замок на лазурном берегу.
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18.08.2020 23:07 Відповісти
А что будет зимой когда солнечных дней в Украине всего 3-5/месяц? будете крутить педали придурки
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18.08.2020 12:58 Відповісти
зебил, ты такой лох - что даже не знаешь: в Германии зимой еще меньше солнечных дней...))
так что готовся крутить педали, зебил.. или платить за расейский уголь от геруса-коломойши.. Вместо дешевой э/э на закрытых зебилами блоках АЭС.
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18.08.2020 13:12 Відповісти
Германия сейчас себе тянет росийский газопровод чтобы снизить стоимость енергии в стране. А 1кВт стоит в Германии 8грн/кВт. Тоже хочешь в нищей воюющей Украине так сделать? Тебя и твоего хозяина соевого Мародера расстрелять за измену Родины нужно
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18.08.2020 13:21 Відповісти
кацапа, про СП-2 бы уже молчало, недоумковатое)) или слишком старая методичка скабеевой-шария попалась - не в курсе что с СП-2 "случилось"?
впрочем, судя по твоим истерикам и повторению фразочек от шария - ты совсем завяз в зомбоящике
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18.08.2020 13:27 Відповісти
пп.с. кстати, именно шарий слов в слово истерил раньше про "растрелять мародера"..
а теперь и зебил https://biz.censor.net/user/461407 это же повторяет за шарием, браво!))
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18.08.2020 13:28 Відповісти
а это - для тупых любителей шария:
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82/a-49618175 https://www.dw.com/ru/германия-бьет-рекорды-в-зеленой-энергетике-что-за-этим-стоит/a-49618175

За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и на угольных ТЭС.
Результат не заставил себя долго ждать: за шестимесячный период в Германии возобновляемые источники (ВИЭ) впервые выработали больше энергии, чем угольные и атомные электростанции. Доля электроэнергии, произведенной из энергии солнца, ветра, биомассы и воды, составила 47,3%.

На уголь и АЭС пришлось 43,4%, еще 9,3% электроэнергии было получено из газа, а остальные 0,4 процента - из других источников, в том числе, нефти. Такие данные в июле предоставил Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (********** ISE).

у кацапского бота https://biz.censor.net/user/461407 немцы "тупые" - не знают как добывать "дешевую э/э" из расеи - вместо этого наращивают возобновляемую энергетику..))
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18.08.2020 13:32 Відповісти
Проблема не в том, чтобы получить энергию. А в том, чтобы получить ее ДЕШЕВО. А то, что из ВИЭ получено больше энергии, чем из других источнико - это достижение лишь в глазах "зеленых" На самом деле - это ужас, результат этого - высокие тарифы на энергию
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18.08.2020 14:51 Відповісти
все стремятся получить ресурсы как можно дешевле.. только конечная цена - она далека от себестоимости производства ресурсов.
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18.08.2020 14:54 Відповісти
И вы таки утверждаете, что цена энергии на рынке не зависит от себестоимости ее получения? ВИЭ - дают очень высокую себестоимость, и даже сегодняшние цены - достигаются тоько за счет дотаций.Кроме того ВИЭ - снижают устойчивость энергосистемы
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18.08.2020 17:06 Відповісти
Когда они в след году последние блоки АЭС закроют у них производство зеленой энергии будет в бесконечное количество раз больше производства ее на АЭС, вот это будет действительно достижение... Как в Германии балансируют пиковые часы? Покупают в других странах не зеленую?
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18.08.2020 23:13 Відповісти
ну и на посошок - пендель по скрепам кацапа https://biz.censor.net/user/461407
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5/a-53760076 https://www.dw.com/ru/российский-газ-больше-не-нужен-газпром-теряет-позиции-на-экспортном-рынке/a-53760076
Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале текущего года на 24,2%. Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. На отдельных направлениях падение газового экспорта особенно драматичное. Так, по данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее.
Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%. В этих условиях эксперты все чаще обращаются к теме экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов "Газпрома".
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18.08.2020 13:38 Відповісти
ето тебе шарий расказал с ютубчика ?
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18.08.2020 14:11 Відповісти
В воскресенье, 22 декабря 2019, в Украине осуществили принудительное снижение генерации атомных электростанций. Об этом написал.... Андрей Герус.
"Сегодня 02:00-06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной этого стал "низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высоком выработке ТЭС, для которых импортируется (донбасский) уголь из РФ.

...исключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу ТЭС на российском угле...
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18.08.2020 13:16 Відповісти
Взимку буде все гаразд, бо у сталому режимі працюватимуть АЕС. Та й розбаланс буде значно меншим. Щоправда ТЕЦ працюватимуть ще й на опалення, а не тільки як маневрові...
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Когда уже можно будет частным домохозяйствам свою избыточную электроэнергию аккамулировать в водороде и потом зимой ее потреблять.
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18.08.2020 13:30 Відповісти
а что сейчас мешает? Электролизом добывай из воды, и храни в мешках и ведрах
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18.08.2020 17:49 Відповісти
Блин, ну так сворачивайте генерацию ТЭС.

То они стимулировали т.к. это экологично, то теперь оказывается это вредит.

Зебильные идиоты.
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18.08.2020 13:44 Відповісти
А не получится технологически\технически.
1. Производители "зеленки"(в первую очередь Ахметов - 26%) поставляют ее приоритетно(Укрэнерго по существующим законим не имеет права ее не принять) по максимальной в Европе и фиксиррованной в валюте цене
2. "Зеленка" - не стабильна (ветер стих \ солнце скрылось). Для балансировки электросети, особенно в часы пик, реально можно выполнять только при помощи ТЭС(читай: опять Ахметов, - 70%), других вариантов попросту нет(исключение - Днестровская ГАЭС, но она одна погоды не делает).

"Зеленка" в условиях Украины - ловушка для простаков-потребителей, которая уже захлопнулась. А теперь, потребитель, "бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте" електрику за ціною, яку призначить монополіст.

"Им бы понедельники - взять да отменить"(с) - Но это не об Украине.
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18.08.2020 17:20 Відповісти
Тоесть олигархи берут за так званую Зе э/э дороже атомной в 8 раз, и дороже Европейской в 2,5 раза, кстати почему тогда нельзя поставля Зе э/э из Европы по схеме Ротердам +?.
Если олигархи поставляют Зе э/э , то надо платить по завышенным ценам, так еще бюджет должен финансировать и ЭНЕРГОАТОМ себе в убыток продавать, а если солца нет , то и поставки э/э нет, то взамен поставляется с прихватизированных ТЕЦ , убивая все живое включая украинцев.
Воровство из бюджета есть , выкупая Зе э/э по завышенным тарифам у олигархов, а где здесь улучшение экологии?
Ее нет, - просто мошенничество власти.
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18.08.2020 14:30 Відповісти
Нужно строить аккумулирующие мощности. Никуда не денешься. Производство энергии от ВИЭ будет только расти со временем. И вот тот дневной излишек в 2-3 ГВт было бы отлично превращать в потенциальную энергию воды, газа или еще какого носителя.
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18.08.2020 15:18 Відповісти
"Нужно строить аккумулирующие мощности"
Скажи это Ахметову, например. Который АЭС и СЭС построил, а соответствующие балансирующие - и не думал
Укрэнерго давным-давно об этом говорил и 2 года назад оценивал такое строительство в более чем 50 млрд грн. Где деньги, Зин?(с). Ахметов сотоварищи вкладывать не будет. Он согласен только получать.
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18.08.2020 17:26 Відповісти
АЭС Ахмет точно не строил. А для остального есть воля государства, которая должна трансформироваться в законы. Если условия будут выгодные, то построят за несколько лет.
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18.08.2020 19:48 Відповісти
Опечатка. читать: "ВЕС и СЭС"
И не стоит как аргумент, оглашать здесь пусть и правильный, но чисто теоретический курс по экономике. Будто Койот и прочие не знают, что в Украине, "воля государства" - это и есть воля олигархов, облаченная в решения его ставленников во власти.
В Украине, где премьер - бывший директор одной из электростанций Ахметова, а министр энергетики - бывший сотредник его же ДТЕК.
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18.08.2020 22:47 Відповісти
Так что теперь, всем сдохнуть? Выбирайте не клованов, рано или поздно прорвет.
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18.08.2020 23:52 Відповісти
Вот с этим-то, "Выбирайте не клованов" - и есть главная проблема.
Остальное - вторично
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19.08.2020 00:20 Відповісти
І яку АЕС Ахмет збудував?
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18.08.2020 20:50 Відповісти
https://biz.censor.net/comments/locate/3214399/019214c7-47e5-7218-a928-f9aad234e5e4
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18.08.2020 22:48 Відповісти
или можно излишки эл. энергии превращать в пар, а паром вращать турбину.
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18.08.2020 17:54 Відповісти
Электростанции производят товар (энергию) который можно продать.
Аккумулирующие мощности - хранят товар произведенный другими.
Чтоб они работали - им надо платить за хранение.

Кому это надо 1) тратить деньги на строительство накопителей 2) платить им за накопление - когда можно просто перебалансировать генерацию???
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18.08.2020 20:04 Відповісти
При нынешних тарифах никому.
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18.08.2020 20:34 Відповісти
Для этого создается энергокомплекс, в котором работает атомная и гидро-аккумулирующая электростанции. Пример? Южноукраинский энергокомплекс.
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18.08.2020 23:44 Відповісти
Понятно, никто не хочет покупать дорогие АКБ (аккумуляторные батареи) и зарядные системы. А надо чтобы тариф днем на зеленую энергию был ниже чем ночью и тогда "зеленые" будут ставить АКБ нормальной емкости и балансировать выработку днем. А так это грабеж страны + расшатывание энергосистемы. У нас зеленая энергетика больше подходит для выработки в домашнем хозяйстве (+ АКБ нужной емкости на темное время суток), как основной и аварийный источник энергии.
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18.08.2020 15:49 Відповісти
Какие акумуляторные батареи. Кто будет на них тратиться и зачем если у Ахметова выкупают *зеленую* енергию по бешенным тарифам в любом случае даже когда она никому не нужна и ее просто утилизируют. Тоесть государство каждый год утилизирует миллиарды гривень ради того чтобы *зеленая* енергетика работала. Мало того, государство даже не заинтересовано в енергосбережении. Например, я неоднократно обращался в Киевобленерго для того чтобы поставить себе ночной тариф и провести 20кВт дял отопления дома чтобы потреблять ночью енергию которой некуда девать как говорит нам ето бандитское государство. И мне отказали, мол не хватает мощностей. Тоесть ахметовцы визжат что нужно закрывать АЕС потому что ночью некуда девать енергию а украинцам запрещают ею пользоваться. Для кого ето делается? Понятно что для Ахметова, для уничтожения АЕС и для его махинаций с *зелеными* тарифами. Так же енергосбережение дает на порядок больше пользы чем новые так называемые *зеленые* источники енергии. Например енергосберегающие лампочки дают економию енергии в 10!!! раз, утепление домов дает енергосбережение в 3-5 раз. Но государство опять не дает людям покупать ети енергосберегающие материалы и обложило их налогами, отчего они по карману далеко не каждому украинцу. Отсюда вывод- государству выгодно воровать и сидеть на газовой игле а не улучшать жизнь людям. Поетому я на 1000% уверен что все ети *зеленые* технологии для того чтобы воровать. Иначе их бы даже не легализировали.
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19.08.2020 10:42 Відповісти
Бред
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18.08.2020 16:03 Відповісти
https://biz.censor.net/user/371627 Интересно какие , иногда все таки бывает зима
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18.08.2020 16:06 Відповісти
Да все давно придумано. ГАЭС, закачка газа в подземные хранилища.
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18.08.2020 19:50 Відповісти
Только капитальные затраты совершенно другие - привез панели в поле, кабели подключил и создавай "зеленую энергию".
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18.08.2020 22:22 Відповісти
Не всегда. Тебе ветряки недешовая вещь. Без правильного стимулирования новые капитальные затраты никто нести не захочет.
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18.08.2020 23:56 Відповісти
Наркомани. Призначення "солнечных станций" повністю видавити "ТЭС". Тому вони не могли збільшити споживання топлива ТЭС.
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18.08.2020 16:13 Відповісти
Учи матчасть под названием "балансировка системы".
Солнце скрылось \ ветер стих \ нагрузка резко выросла(час пик) \ нагрузка резко упала(ночь)
Аккумулирующих станций в стране нет в принципе.
Воды для ГЭС - мизер
ТЭС по твоей указке ликвидировали как класс.
Чем регулировать будешь? Иначе - веерные отключения или блекаут всей системы (полный крах).
ЗЫ. Вкл\выкл "по щелчку" АЭС - не предлагать

вкл\выкл ""
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18.08.2020 17:38 Відповісти
Сонячні якраз задумані як балансуючі.
ТЕЦ це пережиток.
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18.08.2020 19:51 Відповісти
Особенно ночью они будут балансировать. И в пасмурную погоду.
Похоже из таких умников земразь и набирает себе команду.
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18.08.2020 20:46 Відповісти
На*ер ніччю? Там споживання менше, що вони будуть балансувати?
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19.08.2020 09:10 Відповісти
а ночью фонариком будешь подсвечивать чтобы "солнечные станции" смогли заменить "ТЭС"?
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18.08.2020 17:46 Відповісти
Точняк. Заряжать аккумы и ночью освещать солнечные панели.
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18.08.2020 17:57 Відповісти
ППЦ ви необізнані.
АЕС постійно видають одну і туж потужність. Но люди днем споживають більше електрики і для цього використовують балансуючі ТЕЦ.
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18.08.2020 19:49 Відповісти
Балансирующие в основном вечером и ночью.
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18.08.2020 19:52 Відповісти
І тому нічний тариф дешевший? Це однозначно лайк.
Пікові години рано та після 16:00 до вечора - но це для простих споживачів. А є ж ще виробництво та підприємства які працюють днем і ніччю в більшості випадків не працюють і тому нічний тариф дешевший.
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18.08.2020 20:07 Відповісти
Посмотрите графики потребления и производства электроэнергии. Это не сложно. Укрэнерго публикует. И для вас откроется истина. Пик потребления в районе 21-00. А в это время солнечные уже все, ветряные летом слабо. В результате производство резко падает на 2-3 ГВт, а потребление растет на Гвт. Вот и запускаются маневровые ТЭЦ. Ночью же производство ВИЭ падает и вовсе в 10-20 раз, а потребление только на 20-30%. Соответственно, всю ночь ТЭЦ работают на хорошей нагрузке.
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18.08.2020 20:40 Відповісти
Вот всё и сходится. Чем больше энергии генерируется СЭС тем больше надо маневровой генерации в частности в виде ТЭС.
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18.08.2020 20:54 Відповісти
Нічого у вас не сходиться. "Соответственно, всю ночь ТЭЦ работают на хорошей нагрузке." - нехара тоді існує нічний тариф? Ви самі заплутались в своєму притягуванню за вуха.
Ніччю споживання немає.
ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
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19.08.2020 09:06 Відповісти
"Соответственно, всю ночь ТЭЦ работают на хорошей нагрузке." - на х*ра? До вас не доходить що ніччю практично не споживають і тому придумали нічний тариф?
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19.08.2020 09:00 Відповісти
Господи. Креветки не ел, но они не вкусные. Посмотреть кривую потребления/производства не судьба? Энергию ВИЭ обязаны выкупать в любом количестве. Соответственно дельту между дневным и ночным производством, а также нестабильность мощности СЭС в течение дня нужно покрывать резервными мощностями и ГАЭС с этим не справляются. Поэтому нужно постоянно тушить/разжигать котлы, что изнашивает оборудование, повышает расход топлива и увеличивает выхлопы.
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Мда. Ви хоча б самі подивились ту криву. Як ви мене нервуєте своєю впертістю. Спеціально для вас зробив скрин.
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і їх на*ер не треба.
P.S. Все в точності як я писав - ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС (ВДЕ) перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 6498
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19.08.2020 12:41 Відповісти
Где ниччю не споживають? В забитых селениях?
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19.08.2020 09:59 Відповісти
Мда. Ви хоча б самі подивились ту криву. Як ви мене нервуєте своєю впертістю. Спеціально для вас зробив скрин.
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і їх на*ер не треба.
Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 7295
P.S. Все в точності як я писав - ТЕЦ на*ер не потрібні. СЕС (ВДЕ) перекриває денні піки. ГЕС та інше перекриє вечірні.
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19.08.2020 12:43 Відповісти
А чего ж вы цифры не сравнили? В вечерний пик никакие ГАЭС не справляются с перепадом. Идет включение 0,5 ГВт на ТЭЦ и более 1 ГВт на ТЭС. ТЭЦ построены для обогрева городов зимой. Если им не давать хоть немного заработать на электричестве летом, будет разруха. Дровами топить предложите? А ТЭС уже избыточны в наших сегодняшних условиях. Там законсервирована значительная часть блоков. Но отказаться от них не выйдет. Дневной пик ВИЭ будет только расти. Соответственно, никакой вменяемый человек не откажется от резервных мощностей. Если бы ВИЭ можно было вырубать при излишках, то да. Но еще 10 лет у них обязаны выкупать всю энергию до донышка.
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19.08.2020 15:26 Відповісти
Ну и ваш бред про "ниччю не споживають", надеюсь развеян? И это лето. А зимой ночная нагрузка вырастет на 2-3 ГВт из-за освещения и отопления населенных пунктов и инфраструктуры.
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19.08.2020 15:29 Відповісти
"Вумний аж страшно".
А где же в твоей схеме делись СЭС и ГЭС? Ты забыл про них? И как они влияют на баланс в системе?
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18.08.2020 20:44 Відповісти
СЕС балансують денне споживання та піки. А ГЕС вечірні. Нічого складного. Якось же ЄС живе практично без ТЕЦ.
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19.08.2020 09:02 Відповісти
І тут ще повторю. Та ще раз покажу що з усіх вас тут правий я.
Пояснення читай в іншій гілці..
Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 7068
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19.08.2020 12:44 Відповісти
ВИЭ VS АЭС:

АЭС нельзя тормозить и разгонять на столько быстро, чтоб балансировать ими суточные пики и спады потребления. Следовательно в идеале АЭС должны обеспечивать потребление на минимальном спаде, а на пике генерация должна увеличиваться за счёт менее инерционных источников, вроде ГЭС и ТЭС. В чём неприятность ВИЭ для АЭС? В том что они выдают основную мощность днём (солнечные, ветровые). Когда минимальный спад потребления. То есть они "отъедают" часть ниши в которой должны работать АЭС. К вечеру выработка ВИЭ падает, а потребление растёт. АЭС нельзя так быстро разгонять чтоб компенсировать рост потребления. Потому прочим источникам приходится не только компенсировать разницу потребления между спадом и пиком, но и замещать выбывшие до утра мощности генерации ВИЭ.

Должно быть что то одно. Им вдвоём не ужиться в одной энергосистеме.
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18.08.2020 20:20 Відповісти
Флаг стремный, а комментарий правильный. Именно ВИЭ конкурент для АЭС, а не для ТЭС.
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18.08.2020 20:50 Відповісти
І літери вивчив, і слова зрозумів, а от те, що ВДЕ ЗБІЛЬШУЮТЬ НЕБАЛАНСИ у системі - не второпав...
Може пиво поміняти?
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18.08.2020 20:59 Відповісти
Может и поменять. Но только не мне.
С чего ты решил, что я утверждаю обратное? Какой баланс может быть у системы в которой у генерации то день, то ночь, то зима, то пасмурно.
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18.08.2020 22:12 Відповісти
То у нормальних людей неможна. А у зелених "фахівців" уже пропонували використовувати АЕС у маневровому режимі
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18.08.2020 20:54 Відповісти
"Должно быть что то одно. Им вдвоём не ужиться в одной энергосистеме"
- верно.
И в Украине олигархи руками ставленников ставлениками пускают под нож АЭС, генеририрующих дешевую э\э
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18.08.2020 23:36 Відповісти
Я работник АЭС. Для решения проблем пиковых нагрузок и небалансов существует отработанная система гидроаккумулирующих ЭС. В нашем гидрокомплексе АЭС, используя дешевую ночную электроэнергию, ночью заполняют гидроагрегатами аккумулирующее водохранилище, вода которого днем срабатывается через турбины гидроэлектростанции. Таким образом, избыток ночной электроэнергии превращается в дополнительную мощность при максимальной дневной нагрузке. Нежелание развивать подобные схемы состоит в банальном лоббировании интересов собственника тепловых электростанций - Ахметова.
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18.08.2020 23:39 Відповісти
Это сюрприз только для тех кто прогуливал школу
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Коли оті "зелені" порахують шкоду від виробництва сонячних батарей, вони будуть радіти і ГЕС, і ТЕС.
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18.08.2020 20:56 Відповісти
Врет, гаденыш, и не крестится. Увеличение сжигания угля на ТЭС произошло из-за обвального обвала производства на атомных электростанциях. Я работник АЭС, при мощности 3000 МВт, наша станция работает на мощности 1600 МВт. Один энергоблок постоянно в планово-предупредительном ремонте, но на оставшиеся два блока мощностью 2000 МВт установлено диспетчерское ограничение 1600 МВт. Дешевая электроэнергия АЭС государству не нужна, а тепловые электростанции Ахметова с дорогой электроэнергией работают с максимальной нагрузкой. Ахметов очень доволен.
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18.08.2020 23:24 Відповісти
Ну что порохосрань ахметовская доигрались. Жрите теперь и целуйте в сраку своего Мародера. И главное Парашенко подписал етот беспредел до 2030 года. До того времени все АЕС будут остановлены и уничтожены.
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19.08.2020 10:01 Відповісти
Хоть бы почитал, когда и кто принимал закон о зеленой энергетике.
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19.08.2020 15:32 Відповісти
Все что требовалось доказать и что я 6 дет порохосрани доказываю. Что *зеленаяенергетика* в нашем виде не только самая дорогая а и самая грязная. Кроме того именно ета енергетика еще и финансирует окупантов и войну.
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Прокацапська влада вбиває атомну енергетикуУкраїни
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Тут ахметовские уроды каждый день рассказывают про большие инвестиции которые Ахметов и КО вкладывает в Украину и *зеленые тарифы*. Вот вам наглядный пример *инвестиций* о которых вы сцыте людям в уши.

Продажа Солнечной станции 1МВт, Киевская область. Работает с декабря 2019г. Тариф EUR0,1275/кВт/ч+НДС, гарантирован государством до 2030г. ******=EUR210K/год. Очень надежная и качественная комплектация: Панели Longi LR6-72BP 345W (Китай), инвертора Fronius (Австрия), кабеля - Германия, металлоконструкции горячая оцинковка (Турция). Начинка КТП - белорусский трансформатор, ABB+Schneider Electric - защита. Цена продажи EUR1,4 mio или Ваше предложение. Идеально для пассивного дохода.

Так скажите, в чем вы увидели инвестиции в украинский бюджет? Тоесть все ето говно сделано из иностранных комплектующих и завезено в Украину без уплаты налогов, по льготному и дотационному законодательству, только ради для откачки денег из наших карманов. Украинская только земля и утилизация етого дерьма в 2030 году будет за счет Украины.Вот и все ваши миллиардные дотации о которых вы лапшаете народу.
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19.08.2020 11:06 Відповісти
Скільки ж сюди ботів нагнали, що захищають ТЕЦ (ТЕС). Не повірю що прості люди можуть так вперто казати на чорне біле.
Боти ви хоча б самі подивились ту криву. Спеціально для вас зробив скрин.
Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 7167
Бачите криву споживання? Бачите криву "ГАЕС закачки" якою балансують систему?
Вони одинакові? Це я з графіку повністю викінув ТЕЦ та ТЕС ГК, якими на вашу думку балансують.
Ваші ТЕЦ (і ТЕС) просто крадуть в АЕС - і вони не потрібні.
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19.08.2020 12:49 Відповісти
Что бы сказать, что они одинаковы, нужно не линию сравнивать, а цифры.
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19.08.2020 15:33 Відповісти

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