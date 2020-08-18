"Энергоатом" отказал НАПК во внеплановой проверке

"Энергоатом" отказал Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в проведении внеплановой проверки в связи с непредоставлением членами комиссии оснований для нее.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

"При вручении уведомления о внеплановой проверке в помещении компании руководителю комиссии НАПК были поставлены уточняющие вопросы - на предмет оснований для внеплановой проверки (поскольку само сообщение их не содержит), а также по поводу периода, который проверяется. К сожалению, никакого ответа предоставлено не было", - сказано в сообщении.

В связи с этим и в полном соответствии с действующим законодательством, а также с учетом Порядка проведения проверок организации работы по предупреждению и выявлению коррупции "Энергоатом" принял решение о недопущении к проведению внеплановой проверки и подписал соответствующий акт. При этом позицию компании относительно проверки были отмечены в приложении к акту.

"Позиция ГП "НАЭК "Энергоатом" соответствует требованиям закона и подзаконного нормативно-правового акта. Мы подчеркиваем, что открыты и готовы к проверкам со стороны любых органов контроля (контролирующих органов), но при условии, что эти проверки будут основываться на требованиях закона", - подчеркнули в "Энергоатоме".