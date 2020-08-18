НКРСИ одобрила прекращение предоставления услуг "Интертелекома" в 9 областях

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), переоформила компании ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") лицензии в связи с сокращением территории предоставления услуг по технологии CDMA-800.

Об этом говорится в сообщении НКРСИ, передает БизнесЦензор.

Как собщается, "Интертелеком" сообщил НКРСИ о своих планах об оптимизации использования радиочастотного ресурса (РЧР) и сокращении перечня регионов, в которых компания будет предоставлять услуги.

Оператор планирует провести оптимизацию РЧР в три этапа. На данном этапе компания прекращает пользование радиочастотным ресурсом CDMA-800 в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Сейчас в рамках проекта по внедрению новых технологий в диапазоне 900 МГц, ООО "Интертелеком" своевременно выполнило возложенные на него обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с высвобождением своей части радиочастотного ресурса для последующего внедрения стандарта связи E-GSM и запуска LTE-900 другими операторами мобильной связи.

В то же время "Интертелеком" будет возобновлять использование 4 и 5 каналов CDMA-800 в Одесской области и планирует улучшить предоставления услуг в регионе с последующим переходом к стандарту LTE (4G).

Как сообщалось, ранее оператор объявил об ограничении своих услуг в указанных девяти областях Украины с 1 сентября 2020 года.

Основной причиной ограничения услуг в ряде областей компания называет свою неспособность оплатить лицензию на LTE-частоты из-за нестабильной экономической ситуации в связи с коронавирусной эпидемией.

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тыс. пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.