Зеленский поручил Кабмину подготовить перечень культурных объектов для "Большого строительства"
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить разработку и реализацию ряда мер в рамках Национальной программы "Большое строительство", которые призваны способствовать охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма Украины.
Соответствующий указ №329/2020 Зеленский подписал 18 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, Кабмин должен разработать и утвердить порядок отбора проектов ремонтно- реставрационных и консервационных работ для объектов культурного наследия. Речь идет о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах.
Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов.
Кроме того, должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия.
Для развития современной туристической инфраструктуры Украины должна быть разработана и утверждена государственная целевая программа и обеспечено содействие привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.
Кроме того, Кабмину поручено провести маркетинговые исследования по современным тенденциям развития рынка туристических услуг, мониторинг и анализ показателей поступлений бюджета от туризма в Украине для определения перспективных путей развития этой отрасли.
При этом в указе Зеленского отмечается "необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры".
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Зеленский также поручил создать государственную программу по развитию народных художественных промыслов Украины, актуализировать планы развития государственных киностудий, провести реализацию на условиях государственно-частного партнерства проекта "Дом музыки", внедрить новые модели деятельности учреждений культуры, в том числе как полифункциональных центров культурных услуг и креативных хабов.
Для развития этого направления правительство также усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе через привлечение дополнительных источников финансирования и государственно-частное партнерство в области культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия.
Областные, Киевская городская государственные администрации должны актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сфере культуры и туризма.
Органам местного самоуправления рекомендуется предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в области культуры и туризма.
Кабмин должен решить вопрос финансирования мероприятий, предусмотренных этим указом, и каждые полгода информировать о состоянии его выполнения.
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